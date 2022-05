Jack Ryan potrebbe finire con la stagione 4, ma c'è più Tom Clancy pianificato da Amazon Studios

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Jack Ryan è stato un enorme successo per Amazon, portando nuova vita al protagonista di Tom Clancy. Ma tutto potrebbe finire con Jack Ryan Stagione 4, secondo nuove informazioni.

Come riportato da Deadline, le avventure di Jack Ryan - interpretato da John Krasinski, potrebbero terminare con la chiusura della Stagione 4. Prima che vi facciate prendere dal panico, le stagioni 1 e 2 sono andate in onda e la stagione 3 è prevista, ma è ancora senza una data di uscita.

Ciò significa che siamo solo a metà della potenziale corsa di Jack Ryan su Amazon Video, con più bontà a venire.

Ma c'è di più in questa storia ed è il discorso di una potenziale serie spin-off, con Michael Peña, di Narcos: Mexico e Ant-Man.

Il coinvolgimento di Peña nella Stagione 4 è stato confermato quando le riprese della Stagione 3 si sono concluse ed è alla fine della Stagione 3 che Peña dovrebbe essere introdotto nel ruolo di "Ding" Chavez.

I fan di Clancy sapranno che Chavez è enormemente significativo nel Ryanverse, un personaggio che è stato precedentemente ritratto sullo schermo in Clear and Present Danger - ma ha un ruolo molto più grande in Rainbow Six e in molti dei romanzi di Clancy.

Ci si aspetta che Ding Chavez abbia un ruolo nella quarta stagione di Jack Ryan, ma si dice anche che Peña potrebbe estendere questo ruolo in una serie spin-off. Questo ha assolutamente senso, dato che il personaggio di Chavez ha un ruolo enorme oltre a Jack Ryan nei romanzi originali.

L'introduzione di Chavez fornisce anche un ponte verso un altro ramo del Ryanverse - il vociferato film Rainbow Six. La formazione di Rainbow Six è stata menzionata nelle scene finali del film Without Remorse e Ding Chavez si inserirebbe logicamente in un ruolo lì.

Siamo ancora nel regno del gossip, ma c'è certamente la sensazione che Amazon potrebbe mettere insieme i fili del Ryanverse.

Scritto da Chris Hall.