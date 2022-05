Cos'è Freevee? Il servizio di streaming gratuito di Amazon spiegato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Amazon ha recentemente portato IMDb TV nel Regno Unito, dopo averlo già stabilito negli Stati Uniti, ma ora ha scelto di rilanciare il servizio e ribattezzarlo Freevee.

Questo è essenzialmente per evidenziare che è, infatti, gratuito - con l'archivio ad-supported e contenuti originali che appaiono sulla piattaforma.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su Freevee, incluso come accedervi.

Precedentemente IMDb TV, Amazon Freevee è un servizio di streaming video gratuito e supportato dalla pubblicità che offre 100 serie TV e film da guardare su richiesta senza bisogno di un abbonamento. Ha anche più di 60 "Fast Channels" che sono dedicati a serie popolari e trasmettono episodi in diretta.

Così come l'archivio e gli spettacoli classici, come The West Wing e Babylon 5, avrà Freevee Originals - nuova programmazione appositamente commissionata per Freevee. Questo includerà lo spinoff Bosch, Bosch: Legacy e Plan B's High School.

Amazon prevede di aumentare la sua linea esclusiva Originals del 70 per cento entro la fine del 2022.

La pubblicità in Freevee è simile alla televisione terrestre. C'è un carico di annunci limitato che punteggia gli spettacoli e i film.

Il servizio Freevee di Amazon è disponibile in un paio di modi. In primo luogo, è disponibile come applicazione dedicata negli Stati Uniti, per un certo numero di dispositivi - attraverso console, cellulari e hardware per lo streaming TV.

È anche disponibile come sezione nell'app Prime Video per le smart TV.

Questa è anche l'opzione per gli spettatori nel Regno Unito, che possono guardare Freevee solo attraverso l'app Prime Video di Amazon su dispositivi mobili, TV, console e streaming TV. L'eccezione è Fire TV, con un'app Freevee dedicata disponibile sui dispositivi Amazon Fire TV sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti.

Puoi anche guardare i contenuti di Freevee attraverso un browser su PC e Mac, attraverso la sezione Canali di Prime Video su entrambi.

Freevee è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Tuttavia, sarà lanciato anche in Germania nei prossimi mesi.

Ci sono molte centinaia di ore di programmazione su Freevee.

Alcuni dei punti salienti includono il già citato Bosch: Legacy e Judy Justice, una serie di 120 episodi condotta dall'iconico giudice Judy Sheindlin.

Altri originali includono Luke Bryan: My Dirt Road Diary, Leverage: Redemption, Alex Rider, Moment of Truth e Uninterrupted's Top Class: The Life and Times of the Sierra Canyon Trailblazers.

Tra i contenuti classici, tutte le stagioni di Babylon 5 e The A-Team sono disponibili, insieme a Baywatch (in una forma rimasterizzata) e Magnum P.I.

In termini di film, la lista può cambiare regolarmente. Ci sono alcuni blockbuster che spiccano, come Logan che è disponibile negli Stati Uniti, e molti film classici per tutte le età.

Come per Prime Video, il servizio X-Ray di Amazon è disponibile sui contenuti Freevee.

Questo ti dà informazioni sul cast, i personaggi, la musica e altri punti chiave in ogni scena. Tutti i dettagli sono forniti da IMDb TV (Internet Movie Database) di proprietà di Amazon.

