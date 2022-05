Bosch Legacy Stagione 1: trama, data di uscita e tutto quello che dovete sapere

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I drammi polizieschi non sono molto più grintosi di Bosch. Basato sui romanzi di Michael Connelly, la serie di sette stagioni su Amazon Video è stata, secondo noi, uno degli spettacoli più importanti della piattaforma.

Le sette stagioni di Bosch seguono il tempo del personaggio titolare nella polizia di Los Angeles, ma per chiunque l'abbia guardato, sappiamo tutti come finisce. La storia continua in Bosch Legacy - e qui c'è tutto quello che dovete sapere.

Bosch Legacy è uno degli show di punta della nuova Freevee.

Bosch Legacy Stagione 1 sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal 6 maggio 2022.

Per le regioni che non hanno accesso a Freevee, non è chiaro quali siano i piani di lancio, è probabile che dovrai aspettare il lancio del servizio nella tua regione per guardare Bosch Legacy, o potrebbe essere su Amazon Video.

Freevee, precedentemente noto come IMDb TV, è stato ribattezzato nell'aprile 2022 e Bosch è uno degli spettacoli utilizzati per aumentare il profilo del marchio. Il cambiamento ufficiale è avvenuto il 27 aprile 2022, con IMDb TV che ha cambiato il suo marchio, anche in dispositivi come il Fire TV Stick dove è un'app indipendente, disponibile negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

In precedenza, Bosch era disponibile su Amazon Video. IMDb TV era originariamente previsto per un roll-out più ampio, ma questo è stato ritardato, quindi la migliore informazione che abbiamo è che Freevee sarà lanciato in più paesi a livello internazionale più tardi nel 2022 - con la Germania evidenziata e probabilmente sarà il primo nuovo territorio. Tuttavia, è stato confermato che Bosch Legacy sarà disponibile su Amazon Video in Canada, quindi sospettiamo che ci sarà qualche variazione internazionale.

Per coloro che non hanno un dispositivo Fire TV, troverete Freevee all'interno dell'app Amazon Video - una delle linee sugli spettacoli suggeriti sarà etichettata come "Free with Ads".

Sembra che Bosch Legacy Season 1 uscirà settimanalmente il venerdì, il primo episodio il 6 maggio, il secondo il 13 maggio. Il numero di episodi non è stato confermato, ma sembra che potrebbe essere una serie di 10 episodi, in base alla lista IMDb per la stagione.

In precedenza Bosch aveva 10 episodi a stagione, tranne la stagione 7 che ha raggiunto gli 8.

Ci sono spoiler qui sotto se non avete visto tutta la serie TV originale di Bosch.

C'è un collegamento diretto da Bosch a Bosch Legacy, quindi non è una sorpresa che Titus Welliver sia tornato nel ruolo principale di Harry Bosch, Mimi Rogers come Honey Chandler e Madison Lintz come Maddie Bosch.

La lista del cast di supporto evidenzia Maurice Bassi in un ruolo significativo, così come Denise G. Sanchez.

Sembra che molti dei personaggi familiari siano ora fuori dal quadro, il che ha senso dato che Bosch ha lasciato la polizia di Los Angeles - questo significa niente Jamie Hector (Jerry Edgar), niente Lance Reddick (Irvin Irving), o nessuno degli altri volti familiari.

La stagione 7 di Bosch termina con Harry che lascia la polizia di Los Angeles, qualcosa che è sempre sembrato vicino a fare dall'apertura della stagione 1. Chiunque abbia letto i libri di Michael Connelly sa che Bosch lascia la polizia di Los Angeles, quindi c'è un certo parallelo con il percorso del personaggio nei libri originali.

Come i fan sapranno, le stagioni di Bosch attingono a più libri precedenti legando insieme i crimini di vari romanzi.

In Bosch Legacy, Harry Bosch va a lavorare come investigatore, ma come rivela il trailer, Honey Chandler chiama i servizi di Bosch per un'indagine. Con le vie legali - tribunali, giustizia - che non riescono a mettere il cattivo dietro le sbarre, Bosch vuole fare a modo suo.

Forse la più grande rivelazione dai trailer è che Maddie Bosch è ora nella polizia di Los Angeles, continuando la sua storyline insieme a quella di suo padre - e ci sarà sicuramente molta interazione.

Sì, è stato confermato che Bosch Legacy Stagione 2 è stata commissionata, è stato annunciato il 2 maggio 2022 - la settimana in cui la Stagione 1 dovrebbe debuttare.

Scritto da Chris Hall.