Reacher stagione 2: tutto quello che sappiamo sulla prossima stagione di Jack Reacher

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Amazon potrebbe avere un altro successo televisivo tra le mani - il suo show basato sui libri di Lee Child, Jack Reacher, è stato un vero successo, con la prima stagione che ha ottenuto un buon punteggio con la critica e molto bene in termini di audience.

Sappiamo che c'è una seconda stagione in lavorazione per lo show, quindi ecco tutti i dettagli chiave confermati e vociferati dello show, incluso quando potrebbe uscire e quale storia racconterà.

La notizia principale è che non sappiamo quando uscirà la seconda stagione di Reacher - anche se sappiamo per certo che sta arrivando, dopo che Amazon l'ha confermato poco dopo il debutto della prima stagione.

Questo significa che avremo sicuramente una seconda uscita per il personaggio di Alan Ritchson, ma potrebbe volerci un po' prima che arrivi, dato che la stagione non è ancora stata girata.

Una voce dell'aprile 2022 ha suggerito che lo show girerà due stagioni back-to-back per ragioni di efficienza, quindi potremmo avere una terza stagione che non ci metterà tanto ad arrivare, se siamo fortunati, anche se questo non è confermato da Amazon.

In ogni caso, supponiamo che l'inizio del 2023 sia lo slot più probabile per l'arrivo della seconda stagione, che rispecchia la finestra di rilascio della prima stagione.

La buona notizia è che quando lo show avrà la sua prossima serie di episodi le cose saranno molto semplici in termini di dove sarete in grado di trovarli - è un'orignale Amazon, quindi sarà esclusiva di Prime Video, a cui potete iscrivervi in qualsiasi momento.

Se segue il modello della prima stagione, ogni episodio uscirà nello stesso momento, rendendo facile l'abbuffata. Questo significa anche che si può saltare su Prime Video per recuperare la prima stagione in qualsiasi momento.

Si dice che Amazon abbia intenzione di seguire l'ordine di pubblicazione dei libri di Lee Child - almeno inizialmente. Questo vedrebbe la seconda stagione dello show affrontare Die Trying, il secondo libro della serie.

Questo è stato indicato non solo da fonti anonime ma anche dallo stesso Ritchson, che dice di voler vedere lo show continuare a lavorare attraverso i libri in ordine.

La storia, se segue il libro, prevede che Reacher venga coinvolto nel rapimento di un obiettivo di alto valore da parte di un gruppo di criminali, che non si rendono conto di aver catturato accidentalmente una bestia. Rimarrà da vedere se si atterrà al copione o se aggiungerà qualche elemento.

L'autore Lee Child è stato pesantemente coinvolto nello show fino ad ora, ottenendo anche un cameo nel finale della scorsa stagione, quindi è anche rassicurante che tornerà per aiutare ancora una volta a gestire la nuova uscita di Reacher sul grande schermo.

La cosa divertente di come funzionano le storie di Reacher è che si può essere davvero sicuri di un solo partecipante - Reacher stesso. A tal fine, sappiamo che Alan Ritchson sarà nello show, ma non molto altro. Potremmo vedere un ritorno della sua complice Neagley (Maria Sten), dato che è un personaggio ricorrente nei libri, ma anche in quel caso appare solo una manciata di volte quindi potrebbe essere assente.

Dato quanto è lontana la prossima stagione di Reacher, siamo ancora lontani dall'ottenere un trailer da Amazon Prime - una volta che lo show è nelle fasi finali della produzione ed è vicino all'uscita, aggiungeremo qualsiasi trailer che uscirà in questa sezione per voi per navigare e guardare.

Scritto da Max Freeman-Mills.