Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Amazon ha annunciato che i 25 film ufficiali di James Bond saranno aggiunti a Prime Video dal 15 aprile, incluso l'ultimo - No Time to Die.

L' acquisizione di MGM da 8,45 miliardi di dollari da parte del gigante della vendita al dettaglio online è stata recentemente completata e ciò significa che ora possiede i diritti del franchise 007. Il risultato finale è l'accesso all'intero canone cinematografico ufficiale per un "tempo limitato".

Ecco tutto quello che c'è da sapere sullo streaming di Bond su Prime Video .

Gli abbonati ad Amazon Prime o Prime Video possono guardare tutti i 25 principali film di James Bond dal 15 aprile.

Saranno disponibili per un "tempo limitato", anche se non sappiamo ancora quanto tempo.

Prime Video ospiterà i seguenti film di 007:

Dott. No

Dalla Russia con amore

Dito d'oro

Palla di tuono

Vivi solo due volte

Al servizio segreto di Sua Maestà

I diamanti sono per sempre

Vivi e lascia morire

L'uomo con la pistola d'oro

La spia che mi amava

Moonraker

Solo per i tuoi occhi

Polpo

Una visione per uccidere

Le luci del giorno viventi

Licenza di uccidere

Occhio d'oro

Il domani non muore mai

Il mondo non è abbastanza

Muori un altro giorno

Casinò Royale

Quantum di conforto

Caduta del cielo

Spettro

Non c'è tempo per morire

Ci sono un paio di film di Bond non considerati canonici, anch'essi realizzati da diversi studi. È probabile che non siano disponibili su Prime Video, quindi. Non come parte di un abbonamento Prime, comunque.

Casino Royale (commedia del 1967 con Woody Allen)

Never Say Never Again (il remake del 1983 di Thunderball con Sean Connery)

Scritto da Rik Henderson.