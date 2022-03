Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Pete Davidson fa di nuovo notizia. No, Pocket-lint non è qui per parlarti dell'ultima lite online della star di SNL con Kanye West o per mostrarti le fotografie dei paparazzi del comico che cena con Kim Kardashian. Invece, ti stiamo dando tutti i dettagli sul suo viaggio nello spazio questo mese.

La compagnia spaziale di Jeff Bezos, Blue Origin , ha annunciato gli ultimi astronauti a dirigersi nello spazio sul suo razzo New Shepard, e Davidson è tra l'equipaggio come "ospite d'onore". Tieni presente che questa non è la prima volta che Blue Origin manda una celebrità nello spazio. Oltre allo stesso Bezos , anche l' icona di Star Trek William Shatner è volato ai confini dello spazio su New Shepherd, così come l'ancora GMA ed ex stella del calcio Michael Strahan. In effetti, questa è la quarta volta che Blue Origin invia un equipaggio di persone nello spazio e ritorno.

Il prossimo volo spaziale di Blue Origin è fissato per mercoledì 23 marzo 2022. Il decollo è previsto per le 8:30 CDT / 9:30 ET / 6:30 PT.

La copertura del lancio dal vivo inizierà su BlueOrigin.com a T-60 minuti.

Il lancio sarà probabilmente promosso anche sui canali social di Blue Origin:

Il volo trasporterà un gruppo di sei:

Pete Davidson - Star e comico di SNL

Marty Allen - Investitore Angel ed ex CEO di Party America

Marc Hagle - CEO di Tricor International e marito di Sharon

Sharon Hagle - Fondatrice di SpaceKids Global senza scopo di lucro e moglie di Marc

Jim Kitchen - Imprenditore

George Nield - Ex amministratore associato dell'ufficio dei trasporti spaziali commerciali della FAA

Ogni persona dell'equipaggio è un cliente pagante tranne Davidson, secondo Blue Origin.

Blue Origin lancerà l'equipaggio all'interno di una capsula situata sopra il razzo New Shepard della compagnia.

New Shepard accenderà il suo motore e trasporterà l'equipaggio fino a un'altitudine superiore a 60 miglia sopra la Terra, dove sperimenteranno alcuni minuti di assenza di gravità. La capsula si separerà quindi dal razzo, con entrambi i pezzi che ricadono sulla Terra. La capsula atterrerà con i paracadute, mentre il razzo utilizzerà il suo motore per atterrare in posizione verticale su una piattaforma di atterraggio.

Il nuovo Shepard decollerà dal sito di lancio uno di Blue Origin nel Texas occidentale.

No. Anche se Pete Davidson ha interpretato un astronauta al Saturday Night Live nel maggio 2021 (quando il CEO di Space X Elon Musk ha ospitato lo spettacolo).

Puoi guardare la sua esibizione di seguito.

Scritto da Maggie Tillman.