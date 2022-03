Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sony ha formato PlayStation Productions nel 2019 per realizzare film e adattamenti TV delle sue proprietà di gioco, con il film Uncharted e la prossima serie HBO di The Last of Us che sono le sue più grandi produzioni fino ad oggi.

Ora sembra che un altro enorme IP di gioco per PlayStation debba essere trasformato in uno show televisivo: God of War.

Si dice che la storia di Kratos e, probabilmente, di suo figlio (come introdotto nel riavvio del 2018) abbia Amazon interessato ai diritti di streaming. Quindi, ecco tutto ciò che sappiamo finora.

Secondo Deadline , il servizio Prime Video di Amazon è in trattative per un adattamento live action di God of War, con i creatori/produttori di The Expanse in linea per guidare il progetto.

Sarà realizzato in collaborazione con PlayStation Productions e Sony Pictures Television, si dice, con lo showrunner di The Wheel of Time , Rafe Judkins, anche elencato come membro del team.

Sebbene questi siano ancora i primi giorni del programma di produzione, il risultato più probabile è che l'intera serie TV verrà mostrata esclusivamente su Prime Video negli Stati Uniti, nel Regno Unito e altrove.

Sony ha già dimostrato di essere felice di fare spettacoli per diverse piattaforme, con la HBO che realizza The Last of Us con la compagnia e una prossima serie basata su Twisted Metal firmata da Peacock .

Per quanto riguarda il team di produzione, Deadline afferma che i co-creatori di The Expanse, Mark Fergus e Hawk Ostby, sono attualmente collegati al progetto, così come lo showrunner di The Wheel of Time, Rafe Judkins. Tuttavia, non sono stati forniti altri suggerimenti ufficiali per il casting.

I fan di God of War stanno però facendo conoscere i propri suggerimenti, con molti tweet sui potenziali candidati Kratos, come gli ex wrestler della WWE Triple-H (Paul Levenscue) e The Rock (Dwayne Johnson).

Diretto dice solo schermo, preparati pic.twitter.com/3MNo5wBprN — Joe Bro Stormblessed (@JosephBarnhurst) 7 marzo 2022

Sembra già Kratos, l'unica cosa è che le sue capacità di recitazione non sono così buone. pic.twitter.com/5KFYjxWcnl — Sir Magnus The Tarnished (@MagnusVikingg) 7 marzo 2022

Poiché la presunta produzione deve ancora iniziare, è troppo presto per i trailer.

Scritto da Rik Henderson.