Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il Super Bowl ha offerto l'occasione perfetta al botteghino per Amazon per svelare correttamente le riprese del suo prossimo programma televisivo Il Signore dell'Anello, Gli anelli del potere, con un primo trailer in onda durante l'evento di fine stagione.

The Rings of Power è passato da un po' di mistero a un affare molto più concreto nelle ultime settimane, ma poterlo finalmente vedere in movimento è un vero ricostituente, a conferma che sembrerà proprio quello che è: uno sballo incredibile -modo economico per fare TV.

Il trailer è necessariamente piuttosto breve (gli spazi pubblicitari del Super Bowl, dopotutto, sono scandalosamente costosi), ma ci offre una rapida occhiata a una serie di personaggi che sappiamo saranno presenti, con la versione più giovane di Galadriel di Morfydd Clark nel ruolo principale ruolo dall'aspetto delle cose.

Presenti e corretti per scorci momentanei sono anche un Elrond più giovane e nuovi personaggi tra cui il misterioso Halbrand, la principessa nana Disa e un nuovo esperto arciere elfo per competere per la reputazione di Legolas, Arondir.

La grafica sembra sontuosa, con molto tempo ancora da fare nella post-produzione dello show prima della data di uscita del 2 settembre 2022. Dovremo sperare che non passi troppo tempo prima che avremo un altro sguardo più lungo al mondo e avere più un senso per ciò che potrebbe guidare gli eventi in esso.

Scritto da Max Freeman-Mills.