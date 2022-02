Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Blade Runner sta arrivando sul piccolo schermo, con Ridley Scott che sarà il produttore esecutivo di una serie TV, chiamata Blade Runner 2099, per Amazon.

Secondo Variety , lo spettacolo dal vivo sarà ambientato 50 anni nel futuro dopo Blade Runner 2049, il blockbuster di Denis Villeneuve del 2017. Silka Luisa, la showrunner di Shining Girls per Apple TV+, starebbe scrivendo e producendo esecutivamente la serie. Deadline ha riferito che Ridley Scott potrebbe anche dirigere Blade Runner 2099, un progetto che ha menzionato per la prima volta in un'intervista alla BBC lo scorso autunno.

Al momento, il regista ha confermato che è già stato scritto un episodio pilota per una serie TV di Blade Runner, con un occhio a 10 episodi se raccolti. Ha anche menzionato che una serie di Alien era in lavorazione, ma leggermente indietro, con il pilot ancora in fase di scrittura. Queste sono state le prime menzioni pubbliche di entrambe le serie. Se è vero, significa che Blade Runner 2099 è stato sviluppato come una serie di 10 episodi per iniziare. La nuova interessante informazione dai rapporti più recenti sullo show è che ora ha un nome oltre che una casa: Amazon Prime Video.

Negli ultimi anni gli Amazon Studios sono andati all-in sui contenuti televisivi, con progetti costosi e sbalorditivi tra cui La ruota del tempo e l'imminente Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere , che si dice sia la serie TV più costosa sempre grazie al suo budget di 465 milioni di dollari.

Quando Blade Runner 2099 sarà presentato in anteprima sulla piattaforma di streaming di Amazon, seguirà il primo film di Blade Runner, che Ridley Scott ha diretto nel 1982, così come il sequel del 2017 Blade Runner 2049.

