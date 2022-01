Data di uscita de Il Signore degli Anelli: The Rings of Power e come guardarlo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I film de Il Signore degli Anelli sono alcuni dei film fantasy più amati e acclamati mai realizzati, e mentre la trilogia di Hobbit potrebbe non aver raggiunto le stesse vette, c'è ancora un'enorme quantità di tradizione e retroscena del lavoro di JRR Tolkien che non è mai stata esplorata sullo schermo.

Amazon ha fatto scalpore quando ha annunciato di aver acquistato il diritto di realizzare un nuovo programma televisivo ad alto budget ambientato nel mondo de Il Signore degli Anelli, e ora sappiamo che lo spettacolo si chiamerà The Rings of Power. Scopri tutti i dettagli chiave al riguardo, proprio qui.

Lo spettacolo Amazon dovrebbe iniziare il 2 settembre 2022 e quella data di uscita è stata confermata più volte, quindi saremmo sorpresi se scivolasse.

Sappiamo anche che Amazon non rilascerà tutti gli episodi in una volta, optando invece per le versioni settimanali. Diversi servizi di streaming sembrano aver tenuto conto del fatto che questo può far sì che le persone parlino di uno spettacolo più a lungo.

The Rings of Power sarà un'esclusiva di Amazon Prime Video, il che significa che l'unico modo per guardarlo sarà avere un abbonamento Prime, che ti consentirà di vedere lo spettacolo tramite qualsiasi hardware compatibile tu abbia.

squirrel_widget_237190

Qual è il miglior dispositivo di streaming per la tua TV? La nostra migliore raccomandazione è Amazon Fire TV Stick 4K Max . Ottimi anche il Google Chromecast con Google TV , il Roku Express 4K , l' Apple TV 4K e l' Amazon Fire TV Stick .

Sappiamo che la prima stagione dello show di Amazon durerà otto episodi, il che significa due mesi di uscite settimanali.

Quello che non sappiamo è quanto durerà ciascuno di questi, anche se il presupposto di lavoro è che atterreranno intorno all'ora a cui tendono la maggior parte dei drammi di prestigio.

Per molto tempo, la premessa dello spettacolo è stata un mistero, così come la sua ambientazione, ma le cose sono diventate molto più chiare da quando Amazon ha svelato il titolo e ha confermato alcuni dettagli di ciò che riguarda lo spettacolo.

Ora sappiamo che lo spettacolo si concentrerà sui 20 anelli del potere che sono stati dati a varie figure nella Terra di Mezzo, mentre l'Unico Anello su cui era incentrata la trilogia originale di libri e film ha mantenuto un segreto da Sauron.

Lo spettacolo sarà ambientato durante la Seconda Era (dove i film sono durante la Terza), molto prima della Compagnia dell'Anello, ma ciò non significa che non incontreremo alcuni personaggi familiari. Si dice che un giovane Galadriel faccia parte dello spettacolo, insieme a Elrond e al grande cattivo Sauron, i quali hanno tutti una vita estremamente allungata.

Un Anello per dominarli tutti, Un Anello per trovarli, Un Anello per portarli tutti, e nell'oscurità legarli, Nella Terra di Mordor dove giacciono le Ombre. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD — Il Signore degli Anelli su Prime (@LOTRonPrime) 7 marzo 2019

Ciò è in parte dovuto al fatto che il pacchetto di diritti di Amazon significa che non può toccare gli eventi contenuti nella trilogia principale di libri o Lo Hobbit, anche se, come abbiamo detto, ciò lascia molto spazio al gigante dello streaming per muoversi.

Amazon non ha confermato del tutto di essere impegnata in una seconda stagione dello show, ma ci sono abbastanza voci del settore in merito per rendere le cose abbastanza chiare. Per prima cosa, sappiamo che sta spostando la produzione dalla Nuova Zelanda, dove sono stati girati i film, al Regno Unito per il suo secondo periodo.

Questo è stato un po' controverso, inutile dirlo, ma rende abbastanza chiaro che ci sarà un'altra stagione. Amazon sta anche spendendo enormi somme per lo show, con un budget per la prima stagione di $ 450 milioni, di gran lunga lo spettacolo più costoso mai realizzato, quindi terminarlo dopo una stagione è estremamente improbabile anche se finisce per essere un flop critico.

Quindi, probabilmente puoi sentirti abbastanza sicuro che ci sarà una seconda stagione in cui assaporare alla fine.

Scritto da Max Freeman-Mills.