Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'adattamento di Prime Video dei fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson ritorna per una terza serie nel giugno 2022.

La stagione 3 di The Boys riprende da dove si era interrotta la seconda e introdurrà diverse nuove "super" che Butcher e la squadra dovranno affrontare.

Ecco tutto ciò che devi sapere a riguardo.

La terza stagione di The Boys debutterà il 3 giugno 2022.

I primi tre episodi arriveranno su Prime Video di Amazon quel giorno, con ogni episodio aggiuntivo pubblicato ogni venerdì fino al finale l'8 luglio 2022.

Tutti gli episodi della terza stagione di The Boys saranno esclusivi di Prime Video.

Avrai quindi bisogno di un abbonamento Amazon Prime o Prime Video.

squirrel_widget_237190

Sarà disponibile in 240 territori e paesi, praticamente ovunque in grado di visualizzare i contenuti Prime Video.

Come per le stagioni 1 e 2, ci saranno otto episodi nella stagione 3. Come affermato sopra, i primi tre arriveranno su Prime Video il 3 giugno 2022, mentre i restanti cinque appariranno uno ogni settimana dopo, fino all'8 luglio 2022.

È probabile che la stagione 3 sia la più controversa di sempre, anche per uno spettacolo che spinge regolarmente i confini. Questo perché almeno una parte è basata sulla miniserie Herogasm nei fumetti, incentrata su un'orgia segreta annuale di supereroi. Anche lo showrunner della serie, Eric Kripke, afferma che "le persone non sono pronte a guardarla".

Anche un certo numero di nuovi sovrintendenti si uniranno alla formazione, tra cui Soldier Boy, Crimson Countess, Drummer Boy/Supersonic e Blue Hawk. I primi due sono vagamente basati su Capitan America e Scarlet Witch nei fumetti, ma potrebbero essere adattati un po' ulteriormente per lo spettacolo.

Questo è Soldier Boy o un dipinto di Jon McNaughton? pic.twitter.com/gLAh4dsHK7 — The Boys (@TheBoysTV) 7 gennaio 2022

Naturalmente, Karl Urban ritorna come Billy Butcher, Jack Quaid come Hughie, Erin Moriaty come Starlight/Annie e Anthony Starr come Homelander. Tuttavia, ci sono nuovi membri del cast che salgono a bordo per assumere i ruoli dei nuovi sovrintendenti.

Includono Laurie Holden di The Walking Dead e Jensen Ackles di Supernatural.

Le stagioni 1 e 2 di The Boys sono entrambe disponibili nella loro interezza su Prime Video in questo momento. Ci sono 16 episodi da recuperare in totale.

I fan possono anche recuperare il ritardo con una serie di episodi web di YouTube pubblicati nell'ultimo anno. Seven on 7 è una serie di notizie fittizie a episodi, presumibilmente pubblicata da Vought International.

Potete guardarli sul canale YouTube ufficiale qui . Includiamo anche l'ultimo episodio di seguito.

È apparso un primo trailer e anche se non rivela molto, c'è qualcosa di piuttosto sinistro in questo.

Non si sa ancora su una stagione 4 di The Boys, anche se è improbabile che la trama della stagione 3 abbia raggiunto la metà in termini di materiale di partenza del fumetto.

È stato confermato, tuttavia, che ci sarà una serie spin-off basata su un college per sovrintendenti. Sarà diverso da The Boys, con un tono molto diverso: "Proprio come Mork e Mindy spin-off di Happy Days - che è un fatto folle e vero - il nostro spin-off esisterà nel Vought Cinematic Universe, ma è un tono e uno stile tutti suoi. È la nostra interpretazione di uno spettacolo universitario, con un insieme di giovani sovrani affascinanti, complicati e talvolta mortali", ha affermato lo showrunner Eric Kripke.

Scritto da Rik Henderson.