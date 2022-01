La serie TV di Fallout per Amazon Prime Video ottiene un regista di grande nome

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lo show televisivo Fallout annunciato da Amazon nell'estate del 2020 non ha prodotto molto rumore da allora, anche se la pre-produzione generalmente tende a rimanere piuttosto tranquilla per uno spettacolo come questo.

Ora, però, Deadline Hollywood sta riportando che lo show ha alcuni grandi nomi, non ultimo Jonathan Nolan, che a quanto pare dirigerà il primo episodio dello show. Quel primo episodio dovrebbe iniziare a girare nel 2022, quindi potremmo essere pronti per una data di uscita del 2023.

Apparentemente sono stati anche bloccati due showrunner, nella forma di Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, che sono meglio conosciuti rispettivamente per Captain Marvel e Silicon Valley, quindi non sono estranei a destreggiarsi tra azione e note comiche.

Nolan, nel frattempo, è un partner di lunga data di suo fratello Christopher, con crediti di scrittura su alcuni dei più grandi e migliori successi degli ultimi due decenni, da Il cavaliere oscuro a Interstellar, ma ha anche diretto alcuni pezzi scelti prima.

In particolare, ha preso il timone di più episodi di Westworld, uno spettacolo per cui scrive anche, e un altro che tocca pesantemente i temi della fantascienza.

Tuttavia, non ci sono messaggi ufficiali relativi a questo, quindi siamo ancora all'oscuro di una cronologia ufficiale per l'uscita dello spettacolo o di eventuali dettagli precisi sul tipo di storia che sta cercando di raccontare. Per ulteriori informazioni su questo lato delle cose, dovremo solo aspettare.