Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Essendo stato salvato da Amazon, The Expanse è diventato una sorta di programma preferito di culto sul suo servizio Prime Video. Seguire lequipaggio della Rocinante mentre sfiora la morte, viene gettato in avventure e coinvolto in alcune battaglie politiche piuttosto tese è avvincente quanto qualsiasi moderna fantascienza.

Ora siamo alla sesta stagione di The Expanse e i produttori dello show hanno confermato che questo è anche il finale. È lultima stagione in assoluto. Quindi, esattamente come e quando puoi catturarlo sulla tua TV?

Come molti degli altri programmi di successo di Amazon, The Expanse viene pubblicato episodio per episodio ogni venerdì. Il primo episodio della stagione 6 è stato reso disponibile il 10 dicembre e lepisodio 2 sarà disponibile il 17. E così via.

Le serie precedenti di The Expanse hanno presentato fino a 10 episodi, ma nellultima stagione ce ne sono solo sei, con il finale reso disponibile per lo streaming il 14 gennaio 2022. Di seguito sono elencati i nomi degli episodi e le date di uscita:

S6E1 - Strange Dogs - 10 dicembre 2021

S6E2 - Drago Azzurro - 17 dicembre 2021

S6E3 - Proiezione della forza - 24 dicembre 2021

S6E4 - Ridotta - 31 dicembre 2021

S6E5 - Perché litighiamo - 7 gennaio 2022

S6E6 - Le ceneri di Babilonia - 14 gennaio 2022

The Expanse è una produzione Amazon Original, il che significa che è unesclusiva della piattaforma Prime Video di Amazon così comè.

Prime Video è incluso con un abbonamento Amazon Prime che costa $ 12,99 / £ 7,99 al mese o, se preferisci, puoi iscriverti a Prime Video esclusivamente per $ 8,99 / £ 5,99. Per risparmiare un po di soldi nel complesso, hai anche la possibilità di prendere Amazon Prime come piano annuale, essenzialmente ottenendo 12 mesi di servizio al prezzo di 10.

Il grande svantaggio della sesta stagione è che Cas Anvar non tornerà per riprendere il ruolo di Alex Kamal nella sesta stagione. Il suo personaggio è stato cancellato dallo show. A parte questo, puoi aspettarti di vedere il solito cast e personaggi. Includono quanto segue:

Steven Strait - come Jim Holden

Wes Chatham - come Amos Burton

Dominique Tipper - come Naomi Nagata

Frankie Adams - come Roberta Bobbie W. Draper

Cara Gee - come Camina Drummer

Nadine Nicole - come Clarissa Mao

Keon Alexander - come Marco Inaros

Jasai Chase Owens - come Filip

Shohreh Aghdashloo - come Chrisjen Avasarala

Se hai guardato fino alla fine della stagione 5, saprai che abbiamo un nuovo antagonista principale: Marco Inaros. E la sinossi pubblicata da Amazon per la sesta stagione non esita a nominarlo. In esso, Amazon dice quanto segue:

"Holden e lequipaggio della Rocinante combattono a fianco della Flotta Combinata della Terra e di Marte per proteggere i Pianeti Interni da Marco Inaros e dalla campagna di morte e distruzione della sua Marina Libera. Nel frattempo, su un lontano pianeta oltre gli Anelli, sorge un nuovo potere. "

Senza rivelare troppo delle stagioni precedenti (nel caso tu debba ancora provare le delizie di The Expanse), è chiaro che la sesta stagione sta diventando una grande battaglia tra improbabili alleati (Terra e Marte) e la flotta di pirati spaziali di Marco .

La risposta breve qui è: no. La sesta stagione è lultima stagione di The Expanse e, a meno che i dirigenti di Amazon e la società di produzione non cambino idea - o un altro studio non raccolga lo spettacolo - è improbabile che cambi.

Tuttavia, non è completamente escluso. The Expanse è basato su una serie di libri, e ce ne sono altri tre dopo il 6. Quindi cè ancora una storia da raccontare, e se arriva lo studio giusto, cè la possibilità che possa accadere.