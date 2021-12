Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lepica avventura fantasy di AmazonPrime Video ha dimostrato di essere un successo sia tra i critici che tra gli spettatori. Lo spettacolo è basato su una serie di romanzi bestseller, ci sono 14 libri in totale e sono piuttosto pesanti, quindi cè molto materiale da cui attingere.

Anche se siamo solo allinizio in questo momento, sappiamo che cè molto altro in arrivo. Ecco tutto ciò che devi sapere sulla prima stagione di The Wheel of Time, sulle prossime stagioni e su come guardarla.

La prima stagione di The Wheel of Time è iniziata in streaming il 19 novembre 2021. Amazon ha rilasciato tre episodi per la prima e un nuovo episodio segue ogni venerdì. Questo continuerà per tutta la durata della serie e si concluderà il 24 dicembre 2021.

La prima serie di The Wheel of Time avrà 8 episodi in totale, di seguito sono elencati i titoli e la data di uscita di ogni episodio:

Addio - 19 novembre 2021

Shadows Waiting - 19 novembre 2021

Un luogo sicuro - 19 novembre 2021

Il drago rinato - 26 novembre 2021

Sangue chiama sangue - 3 dicembre 2021

La Fiamma di Tar Valon - 10 dicembre 2021

Loscurità lungo le strade - 17 dicembre 2021

Locchio del mondo - 24 dicembre 2021

La ruota del tempo è una produzione Amazon Original e, come tale, è esclusiva di Amazon Prime Video .

Prime Video è gratuito con labbonamento ad Amazon Prime che costa $ 12,99 / £ 7,99 al mese o, se preferisci, puoi iscriverti a Prime Video esclusivamente per $ 8,99 / £ 5,99 al mese.

Sebbene non sia stata annunciata alcuna data di uscita, sappiamo che le riprese della seconda stagione di The Wheel of Time sono iniziate prima del lancio dello show nel luglio 2021. Se il programma della prima stagione è qualcosa da seguire, ciò significa che potremmo vedere latterraggio della seconda serie il prima possibile. come febbraio 2022.

Non è stato rivelato molto riguardo alla stagione 2, ma sappiamo che sarà composta da otto episodi, proprio come la prima stagione.

Il primo episodio della seconda stagione si intitola "A Taste of Solitude". Questo è stato rivelato tramite un tweet dallaccount ufficiale di The Wheel of Time nel maggio 2021.

Con così tanti Taveren in un unico posto, una stagione non sarebbe mai stata abbastanza. #TheWheelOfTime #TwitterOfTime pic.twitter.com/CtuGitxPSn — La ruota del tempo (@TheWheelOfTime) 20 maggio 2021

Anche in questo caso, nulla è stato annunciato ufficialmente, ma in unintervista con Deadline , lo showrunner, Rafe Judkins, ha affermato di vedere lo spettacolo andare avanti per otto stagioni.

"Devo sempre affrontarlo come se dovessimo raccontare lintera storia che è nei libri. Se non ci avviciniamo in questo modo, allora ci prepariamo a non attaccare latterraggio e questi libri avere una fine così bella".

Ha continuato: "Ho davvero bisogno di prepararci per arrivarci se siamo in grado di farlo. Alla fine non dipende da me. Se le persone lo guardano e Amazon vuole continuare a fare di più, mi piacerebbe continuare ad espandere ulteriormente questo mondo. ."

Data la popolarità iniziale dello show, riteniamo probabile che vedremo molte stagioni in futuro.