(Pocket-lint) - L'epica avventura fantasy di AmazonPrime Video si è rivelata un successo di critica e pubblico. Lo spettacolo è basato su una serie di romanzi bestseller, ci sono 14 libri in totale e sono piuttosto pesanti, quindi c'è molto materiale da cui attingere.

Con la prima stagione completata, siamo ancora solo all'inizio, sappiamo che c'è molto altro in arrivo. Ecco tutto ciò che devi sapere sulle prossime stagioni di The Wheel of Time e su come guardarle.

Sebbene non sia stata annunciata alcuna data di uscita, sappiamo che le riprese della seconda stagione di The Wheel of Time sono iniziate prima del lancio dello spettacolo nel luglio 2021. Alcuni hanno riferito che le riprese dovrebbero concludersi a febbraio 2022.

Data la quantità di lavoro di post-produzione richiesta per La ruota del tempo, prevediamo un rilascio alla fine del 2022, possibilmente a novembre, per allinearsi con l'uscita della prima stagione.

Non è stato rivelato molto sulla stagione 2, ma sappiamo che sarà composta da otto episodi, proprio come la prima stagione.

Il primo episodio della seconda stagione si intitola "A Taste of Solitude". Ciò è stato rivelato tramite un tweet dall'account ufficiale di The Wheel of Time nel maggio 2021.

Indubbiamente, Rosamund Pike tornerà nei panni di Moiraine insieme alla sua guardia del corpo e al reparto Lan Mandragoran, interpretata da Daniel Henney.

Torneranno anche i nostri giovani eroi dei Due Fiumi.

Josha Stradowski nei panni di Rand al'Thor, Madeleine Madden nei panni di Egwene al'Vere, Marcus Rutherford nei panni di Perrin Aybara e Zoe Robins nei panni di Nynaeve al'Meara.

L'eccezione degna di nota è che Barney Harris non tornerà nello show come Mat Cauthon. Questo personaggio è stato rifuso, con l'attore irlandese Dónal Finn che ha assunto il ruolo.

Non è stato fornito alcun motivo ufficiale per la partenza di Barney e, poiché l'attore ha cancellato i suoi account sui social media, potrebbe rimanere un mistero.

Ceara Coveney, Meera Syal e Natasha O'Keeffe sono stati scelti come personaggi in arrivo nella seconda stagione. I personaggi di O'Keeffe e Syal non sono stati resi noti al momento, ma sappiamo che Coveney interpreterà il ruolo di Elayne Trakand.

Elayne Trakand è un personaggio estremamente significativo nei romanzi, essendo una delle Aes Sedai più potenti dell'intera storia, quindi ci aspettiamo che anche lei sia molto importante nello show. È una grande vittoria per Coveney, come il suo primo grande concerto di recitazione.

Gli eventi della prima stagione hanno rivelato che la serie televisiva Wheel of Time prende elementi da diversi libri per aiutare con il flusso della serie, piuttosto che seguire la storia dei libri in ordine cronologico. Ciò significa che può essere particolarmente difficile capire dove andrà lo spettacolo dopo.

Elayne Trakand, ad esempio, viene introdotta nel primo libro ma è assente dalla prima stagione dello show.

Nonostante ciò, siamo fiduciosi che la seconda stagione continuerà a esplorare il lignaggio del Dragon Born e vedremo Rand evolversi mentre accetta il suo nuovo ruolo.

Nel frattempo, il resto della banda di Two Rivers continuerà a lottare per capire il proprio posto nella storia. Sicuramente, impareremo molto di più sulle abilità del fratello lupo di Perrin nel processo.

Mat tornerà alla storia (con il suo nuovo attore) e ci aspettiamo che continui i suoi imbrogli con manufatti antichi, rivelando a sua volta di più sul passato.

Abbiamo anche avuto un assaggio del Seanchan nel finale della prima stagione. L'imponente impero marinaro continuerà sicuramente a rappresentare una minaccia nella prossima stagione.

Il triangolo amoroso in via di sviluppo tra Lan, Moiraine e Nynaeve vedrà sicuramente anche un po' di tempo sullo schermo.

C'è molto da esplorare e non vediamo l'ora di vedere dove andrà.

Ancora una volta, nulla è stato annunciato ufficialmente, ma in un'intervista con Deadline , lo showrunner, Rafe Judkins, ha detto che vede lo spettacolo in corso per otto stagioni.

"Devo sempre affrontarlo come se dovessimo arrivare a raccontare l'intera storia che è nei libri. Se non ci avviciniamo in quel modo, allora ci prepariamo per non attaccare il pianerottolo e questi libri avere un finale così bello".

Ha continuato: "Ho davvero bisogno di prepararci per arrivarci, se siamo in grado di farlo. Alla fine non dipende da me. Se le persone lo guardano e Amazon vuole continuare a fare di più, mi piacerebbe continuare a espandere ulteriormente questo mondo ."

Data la popolarità iniziale dello show, pensiamo che sembri probabile che vedremo molte stagioni in futuro.

La ruota del tempo è una produzione Amazon Original e, come tale, è un'esclusiva di Amazon Prime Video . La prima stagione di The Wheel of Time è iniziata in streaming il 19 novembre 2021. Amazon ha rilasciato tre episodi per la premiere e un nuovo episodio è stato rilasciato ogni venerdì fino al finale il 24 dicembre 2021. Ci sono 8 episodi in totale.

Prime Video è gratuito con l'abbonamento Amazon Prime che costa $ 12,99/£ 7,99 al mese o, se preferisci, puoi abbonarti a Prime Video esclusivamente per $ 8,99/£ 5,99 al mese.

