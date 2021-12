Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Cerchi una nuova fantastica serie TV da guardare su Amazon Prime Video ? Sei arrivato nel posto giusto. Questo è lelenco dei fantastici spettacoli del team Pocket-lint disponibili per la visione su Amazon Prime Video.

Se è nella nostra lista, almeno un membro del team di Pocket-lint ha visto lo spettacolo e lo consiglierebbe. Cè una gamma di spettacoli adatti a una vasta gamma di gusti, che tu ti piaccia un detective o un romantico, quindi dovresti trovare almeno uno spettacolo che ti divertirai a guardare ogni sera per le prossime settimane.

Sotto ogni programma troverai il numero di stagioni, la durata tipica dellepisodio e il numero totale di episodi in modo da poter valutare quanto tempo ci vorrà per superare lo spettacolo, pronto per la tua prossima abbuffata.

Seasons: 1

Episodes: 8

Episode length: 54 minutes

Similar to: Carnival Row, Good Omens, The Expanse

Based on a book series by Robert Jordan, The Wheel of Time is set in a fantasy world where magic exists, but only for some. The first season is based on the first book - The Eye of the World - and follows a woman called Moiraine and five men and women she encounters. A season 2 is confirmed.

Seasons: 6

Episodes: 62

Episode length: 48 minutes

Similar to: The Boys, The Wheel of Time

The Expanse follows the crew of the Rocinante as it skirts with death, gets thrown into adventures and involved in some pretty tense political battles.

The sixth and final season sees Mars and Earth form an unlikely alliance to face the threat of Marco Inaros' fleet of space pirates.

Seasons: 1

Episodes: 8

Episode length: 54 minutes

Similar to: The Grand Tour, James May Our Man in Japan

Clarkson's Farm follows a year in the life of unlikely farmer Jeremy Clarkson as him and his group of agricultural associates, including a guy called Caleb, run a farm in the country, dealing with bad weather, naughty animals and unresponsive crops.

Stagioni: 1

Episodi: 7

Durata episodio: minuti

Simile a: Modern Love, Nove perfetti sconosciuti

Solos è una serie antologica in sette parti che segue sette storie uniche guidate da personaggi, ognuna delle quali inizia un'avventura in un futuro incerto. La serie mette in evidenza la connessione attraverso l'esperienza umana, anche durante i nostri momenti più isolati.

Stagioni: 1

Episodi: 8

Durata episodio: 43 minuti

Simile a: Modern Love, Only Murders in the Building, The White Lotus

Nine Perfect Strangers si concentra su nove abitanti delle città stressati che si dirigono verso un centro di salute e benessere boutique chiamato Tranquillum House nel tentativo di trovare la guarigione e la trasformazione totale. Ovviamente niente è mai come sembra. Questa è una miniserie quindi è improbabile una seconda stagione.

Stagioni: 7

Episodi: 68

Durata episodio: 47 minuti

Simile a: The Killing, Sneaky Pete, Ray Donovan, Goliath

Basata sui romanzi di Michael Connelly, la serie Bosch segue il detective della omicidi della polizia di Los Angeles Harry Bosch che lavora per risolvere vari casi, mentre è anche processato per l'omicidio di un sospettato di omicidio seriale. Niente più stagioni, anche se si dice che sia in corso uno spin-off.

Stagioni: 2

Episodi: 16

Durata episodio: 60 minuti

Simile a: All the Devil's Men, Mile 22, Treadstone

L'analista della CIA - Jack Ryan - scopre uno schema nella comunicazione terroristica in una serie di bonifici bancari sospetti. La sua scoperta lo spinge dal suo lavoro d'ufficio al centro di un pericoloso incarico sul campo nella caccia a un terrorista emergente che trama un attacco agli Stati Uniti e agli alleati. Una stagione 3 è stata confermata ma non c'è ancora una data per il rilascio.

Stagioni: 1

Episodi: 8

Durata episodio: 60 minuti

Simile a: Big Little Lies, Dead to Me, Shaerp Objects, Modern Love

Little Fires Everywhere è una miniserie basata sul libro del 2017 di Celeste NG. Segue le vite e i destini intrecciati della perfetta famiglia Richardson, della madre Mia Warren e di sua figlia Pearl Warren. Al momento non è prevista una seconda stagione.

Stagioni: 3, più le puntate di The Grand Tour Presents

Episodi: 42

Durata episodio: 60 minuti

Simile a: The Grand Tour Presents, The Great Escapists, James May Our Man In Japan

Il Grand Tour segue Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May nelle loro avventure in giro per il mondo guidando - e adattando - varie auto e testandole al limite. L'ultima puntata è The Grand Tour Presents Carnage A Trois.

Stagioni: 4

Episodi: 43

Durata episodio: 60 minuti

Simile a: American Gods, Good Omens, Legion

A seguito di un evento soprannaturale nella sua chiesa, un predicatore - Jesse Custer - che ha un problema con l'alcol e una perdita di fede, chiede l'aiuto di un vampiro e della sua ex per trovare Dio. Non più stagioni.

Stagioni: 5

Episodi: 86

Durata episodio: 45 minuti

Simile a: Fratelli e sorelle, Famiglia moderna, Vita a pezzi

This is Us si concentra su una serie unica di tre gemelli - Kevin, Kate e Randall - e sui loro genitori - Rebecca e Jack Pearson, tutti nati lo stesso giorno. Sta per arrivare una sesta stagione.

Stagioni: 6

Episodi: 89

Durata episodio: 45 minuti

Simile a: Game of Thrones, Boudica, Rise of the Viking

Vikings è la serie sceneggiata di The History Channel che segue Ragnar Lothbrok - discendente di Odino e dio delle guerre e dei guerrieri - e la sua determinazione a diventare il re dei vichinghi. Non più stagioni.

Stagioni: 2

Episodi: 16

Durata episodio: 60 minuti

Simile a: Invincible, American Gods, The Tick

The Boys è una serie che segue un gruppo di vigilanti, noti come The Boys, che fanno della loro missione di abbattere i supereroi corrotti che hanno abbracciato i loro lati più oscuri. Sta arrivando una terza stagione.

Stagioni: 4

Episodi: 40

Durata episodio: 60 minuti

Simile a: Hunters, Hitler: The Rise of Evil, Jack Ryan

The Man in the High Castle è basato sul romanzo di Philip K. Dick che esplora come sarebbe l'America se le potenze alleate avessero perso la seconda guerra mondiale e il Giappone e la Germania avessero governato. Non più stagioni.

Stagioni: 3

Episodi: 30

Durata episodio: 60 minuti

Simile a: Start Up, L'infiltrato, Bosch

Sneaky Pete parla di un truffatore in fuga da un gangster, che si nasconde nei panni del suo compagno di cella Pete. Nella sua copertura, si riunisce con la famiglia di Pete che lo trascina in un mondo pericoloso come quello da cui sta scappando. Non più stagioni.

Stagioni: 11

Episodi: 215

Durata episodio: 22 minuti

Simile a: Futurama, American Dad, I Griffin, Big Mouth

Bob's Burgers è una serie di animazione incentrata su Bob e la sua famiglia che gestiscono il ristorante dei loro sogni Bob's Burgers. Gli affari non sono i più veloci, ma rimangono fiduciosi. Stanno arrivando altre stagioni.

Stagioni: 17

Episodi: 380

Durata episodio: 41 minuti

Simile a: Chicago Med, Chicago Fire, Questi siamo noi

Grey's Anatomy segue la stagista chirurgica Meredith Gray e i suoi colleghi, così come i loro supervisori. Tuttavia, non sono solo le loro vite professionali, sono anche tutti i pezzi succosi delle loro vite personali, che si intrecciano naturalmente. Una stagione 18 è uscita ma non è ancora disponibile su Prime.

Stagioni: 3

Episodi: 30

Durata episodio: 44 minuti

Simile a: Mad Dogs, Con Man

StartUp segue un banchiere disperato, un signore di una banda americana e un hacker che sono tutti costretti a lavorare insieme in un'improbabile partnership per costruire un business e sopravvivere. Non più stagioni.

Stagioni: 2

Episodi: 20

Durata episodio: 30 minuti

Simile a: Futurama, DC Stargirl, Bob's Burgers, Star Trek Picard

Star Trek: Lower Decks è una serie comica animata incentrata sull'equipaggio di supporto in servizio sulla USS Cerritos nel 2380. L'equipaggio non deve solo mantenere i propri doveri a bordo della nave, ma anche la propria vita sociale.

Stagioni: 2

Episodi: 18

Durata episodio: 57 minuti

Simile a: Sneaky Pete, Goliath, Hand of God

Patriot è stato creato da Steve Conrad e segue l'ufficiale dell'intelligence John Tavner che deve rinunciare a tutte le reti di sicurezza e assumere un civer non ufficiale come impiegato di medio livello in una società di tubazioni industriali del Midwest per impedire all'Iran di diventare nucleare.

Seasons: 9

Episodes: 90

Episode length: 43 minutes

Similar to: Below Deck Mediterranean, Below Deck Sailing Yacht, Below Deck Down Under

Below Deck follows the crew on board a luxurious yacht and their charter guests. Each season focuses on one yacht and their crew, following them at work and at play. If you love it, there's a Mediterranean one too. Only seasons 1-4 are available on Prime.