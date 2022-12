Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon Studios ha lavorato sodo per trasformare la popolare serie di giochi Fallout in una serie televisiva completa.

Sarà una serie originale Amazon Prime prodotta da Kilter Films e avrà come protagonisti Walton Goggins (The Hateful Eight), Ella Purcell (Yellowjackets) e Kyle MacLachlan (Twin Peaks).

Ecco tutto quello che sappiamo finora su di essa.

Fallout serie TV | Cosa sappiamo

Fantasy nucleare duro e umoristico

La nuova serie televisiva di Fallout è ispirata alla serie di giochi di ruolo post-apocalittici Fallout di Bethesda. Tuttavia, non utilizzerà nessuna delle trame esistenti. È stata scritta appositamente una storia completamente nuova.

Bethesda ha già rivelato che la serie manterrà intatto il "tono duro" dei giochi, ma non mancheranno momenti di "umorismo ironico e fantasie nucleari da film di serie B". La serie di giochi Fallout è iniziata nel 1997, con l'uscita del gioco di ruolo isometrico di Black Isle Studio, che si svolge in una California meridionale post-apocalittica nell'anno 2161. I sequel successivi si immergono in versioni apocalittiche di Washington DC, Las Vegas e Boston.

Dai creatori di Westworld della HBO

Lisa Joy e Jonathan Nolan, i creatori di Westworld della HBO, sono al centro del progetto e ne sono i creatori. Todd Howard di Bethesda Game Studios e James Altman di Bethesda Softworks sono indicati come produttori esecutivi, mentre Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) e Graham Wagner sono gli showrunner.

"Fallout è una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi", hanno dichiarato Joy e Nolan a The Hollywood Reporter dopo l'annuncio originale, "Ogni capitolo di questa storia follemente fantasiosa ci è costato innumerevoli ore che avremmo potuto trascorrere con la famiglia e gli amici. Siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con Todd Howard e il resto dei brillanti pazzi di Bethesda per dare vita a questo universo enorme, sovversivo e oscuramente divertente con Amazon Studios".

Lo stesso Nolan ha diretto il primo episodio dello show, dopo aver diretto anche diversi episodi di Westworld.

Fallout serie TV | Cast e troupe

Ecco un riepilogo dei membri del cast e della troupe confermati finora per la serie Fallout:

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner - showrunner

showrunner Lisa Joy e Jonathan Nolan - Produttori esecutivi (e Nolan alla regia)

- Produttori esecutivi (e Nolan alla regia) Todd Howard di Bethesda Game Studios - Produttore esecutivo

- Produttore esecutivo James Altman di Bethesda Softworks - Produttore esecutivo

- Produttore esecutivo Walton Goggins - Ghoul

Ghoul Ella Purcell

Kyle MacLachlan

Xelia Mendes-Jones

Aaron Moten

Fallout serie TV | Data di uscita

Non è stata annunciata una data di uscita, anche se si pensa che il debutto avverrà nel 2023.

La serie ha terminato le riprese (iniziate nel luglio 2022), ma considerando il suo tema, sono necessari molti effetti di post-produzione.

Una selezione di immagini del set è trapelata nell'agosto del 2022, il che dimostra che la serie si atterrà stilisticamente ai giochi.

@BethesdaArabic (Twitter)

Serie TV Fallout | Trailer

Non ci sono ancora trailer per la serie TV di Fallout. Tuttavia, l'account Twitter di Bethesda dedicato a Fallout ha twittato un teaser nel 2020:

Nell'ottobre del 2022 è stata pubblicata un'immagine ufficiale della serie.

