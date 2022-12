Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo quella che si è rivelata un'entusiasmante Coppa del Mondo in Qatar, la Premier League torna il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre 2022, e le partite si susseguono a ritmo serrato.

Come negli ultimi due anni, Amazon Prime Video detiene i diritti di trasmissione in diretta nel Regno Unito del calendario natalizio, per cui sarà possibile vedere le 10 partite in streaming sulla piattaforma.

Ecco le partite che saranno disponibili, quando inizierà la programmazione in diretta e come vederle.

Lunedì 26 dicembre 2022

Brentford - Spurs - 12:00 GMT

Everton v Wolves - 14:30 GMT

Leicester - Newcastle - 14:30 GMT

Crystal Palace - Fulham - 14:30 GMT

Southampton - Brighton - 14:30 GMT

Aston Villa - Liverpool - 17:00 GMT

Arsenal - West Ham - 19:00 GMT

Martedì 27 dicembre 2022

Chelsea - Bournemouth - 17:00 GMT

Man Utd - Nottingham Forest - 19:00 GMT

Mercoledì 28 dicembre 2022

Leeds - Man City - 19:00 GMT

Come guardare le partite della Premier League su Amazon Prime

Poiché la Premier League su Amazon Prime utilizza l'app Prime Video, è possibile guardarla su qualsiasi dispositivo che abbia accesso a Prime Video, compresi i dispositivi Fire TV, Roku, console, smart TV, Android, iOS e, naturalmente, online.

Se non siete già abbonati, potete ottenere una prova gratuita di 30 giorni di Amazon Prime e non pagare un centesimo per guardare i film di Natale. Sta a voi decidere se continuare l'abbonamento.

