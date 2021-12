Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Amazon offre alcuni dispositivi Fire TV, dalFire TV Stick Lite entry-level fino al Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Cube. Questi sono tutti dotati di un telecomando vocale Alexa, quindi non solo accedono ai servizi di streaming tra cui Netflix e Prime Video di Amazon, ma possono rispondere ai comandi vocali come un altoparlante Amazon Echo. Fire TV Cube include anche i suoi microfoni a campo lontano integrati in modo che Alexa possa sentirti.

Qualunque sia il dispositivo Fire TV che possiedi o stai cercando di acquistare, ecco molti suggerimenti e trucchi per aiutarti a ottenere il massimo dal tuo lettore multimediale in streaming.

Per utilizzare Alexa tramite il telecomando vocale, tieni premuto il pulsante del microfono sul telecomando e chiedi cosa vuoi: non è necessario dire "Alexa".

Puoi anche utilizzare un Amazon Echo, Echo Dot o un altro dispositivo abilitato per Alexa per controllare la tua Fire TV, il che significa che non hai nemmeno bisogno del telecomando. Se hai un Echo nella stanza (o Fire TV Cube), puoi semplicemente abbaiare i comandi e Fire TV Stick obbedirà.

Alexa su Fire TV può praticamente fare tutto ciò che può fare un eco, ma con il vantaggio delle schede visive. Ad esempio, dì "com'è il tempo?" e Alexa risponderà per la tua zona attuale.

Ecco alcuni altri comandi che puoi provare:

"Qual è stato il punteggio del Manchester United?" - o qualsiasi altro sport o squadra, ovviamente.

"Cosa c'è nel mio calendario?" - puoi specificare anche i giorni, ecc.

"Chi è il cantante dei Coldplay?" - o un'altra domanda su band o curiosità.

"Gioca Happy Mondays!" - la tua Fire TV riprodurrà brani da un account Amazon Music o Music Unlimited.

"Fai un salto in avanti di un minuto!" - tutti i tipi di comandi possono essere eseguiti durante la riproduzione video.

"Com'è il traffico?" - devi impostare i dettagli del tuo tragitto giornaliero o di viaggio nell'app Alexa dedicata per dispositivi iOS, Android o Amazon Fire.

"Cosa c'è nelle notizie?" - di nuovo, imposta la tua fonte di notizie preferita nell'app Alexa; Sky News è impostato come predefinito.

Puoi anche ascoltare programmi radiofonici, audiolibri e molto altro. Per saperne di più su Alexa, consulta la nostra guida separata .

Puoi anche usare Alexa per cercare contenuti usando la tua voce.

Basta dire il nome di un programma televisivo, film, attore, regista, ecc. E i risultati della ricerca restituiranno qualsiasi contenuto pertinente. La bellezza del sistema di Amazon è che non solo restituirà risultati dai servizi di Amazon, ma anche da altri servizi. Quindi, se uno spettacolo o un film è su Netflix, apparirà nei risultati e potrai scegliere dove vuoi guardarlo.

È possibile portare con sé in vacanza una Fire TV Stick poiché è possibile collegarla al Wi-Fi dell'hotel, anche se Internet richiede ulteriori dettagli per l'accesso, come il numero della camera. Funziona anche se sei uno studente, ad esempio, e hai bisogno di condividere il Wi-Fi del dormitorio. Basta andare su Impostazioni> Rete per trovare la rete a cui si desidera connettersi e se è necessario inserire ulteriori dettagli, si aprirà una pagina Web con le caselle aggiuntive richieste dall'hotel o dalla posizione pubblica.

Funziona, quindi, proprio come uno smartphone o un tablet in questo modo. Una volta stabilita la connessione di rete, puoi utilizzare Fire TV Stick.

Quando avvii per la prima volta Amazon Fire TV Stick, ti verranno richiesti i dettagli del tuo account Amazon e un codice postale/codice postale. Il primo è collegarlo al tuo account, indipendentemente dal fatto che tu abbia un abbonamento Prime o meno. Il codice postale serve per assicurarti di ottenere dettagli accurati in base alla tua posizione, come i bollettini meteorologici locali tramite Alexa. Se non hai impostato il tuo codice postale o hai bisogno di cambiarlo in un secondo momento, puoi trovare l'opzione in Impostazioni > Preferenze > Posizione.

La schermata principale presenta una grande barra nella parte superiore che consiglia i contenuti, generalmente da Amazon. Per impostazione predefinita, questo riprodurrà automaticamente i trailer video e simili, ma puoi disattivare questa opzione. Vai su Impostazioni > Preferenze > Contenuti in primo piano e puoi disattivare "Consenti riproduzione automatica video" e "Consenti riproduzione automatica audio" indipendentemente. Disattivandoli, risparmierai larghezza di banda Internet e utilizzerai, ad esempio, se hai un piano dati limitato o sei un hotspot.

Alcune app installate potrebbero interrompere la tua esperienza di visualizzazione con notifiche pop-up. Questi probabilmente non interferiranno troppo, ma se vuoi disattivarli, vai su Impostazioni> Preferenze> Impostazioni di notifica e puoi nascondere tutte le notifiche attivando "Non interrompere" o su base app per app.

Alcune app su Amazon Fire TV Stick o Fire TV, inclusa quella di Amazon, indirizzeranno gli annunci a te in base ai dati precedenti che ha raccolto sui tuoi interessi. Puoi disattivare questa opzione. Vedrai ancora annunci pubblicitari, ma non saranno basati sui dati raccolti, anzi, non verranno più raccolti dati sui tuoi interessi e sul "profilo pubblicitario". Vai su Impostazioni> Preferenze> ID pubblicità e puoi disattivarli lì e/o reimpostare il tuo "ID pubblicità".

I dispositivi Amazon Fire TV offrono controlli parentali completi in cui è possibile proteggere con PIN acquisti e app, anche l'app Prime Photos, quindi è necessario un PIN di quattro cifre prima di accedere a una di queste funzionalità. Inoltre, puoi impostare il livello di visualizzazione disponibile senza bisogno di un PIN.

Ad esempio, se attivi il controllo genitori, il livello di visualizzazione predefinito è "Famiglia", che consente di visualizzare tutti i contenuti di Amazon Video classificati come PG e inferiori con un PIN. Tutto ciò che ha un punteggio più alto richiede l'inserimento del PIN ogni volta. Puoi anche impostare le valutazioni su Generale (U), Adolescente (12, 15) e Maturo (18, Non classificato, Non classificato). Per attivare e regolare il controllo genitori, vai su Impostazioni> Preferenze> Controllo genitori.

Potrebbe essere necessario regolare il controllo genitori per altri servizi separatamente, come Netflix.

Alcune app potrebbero richiedere che il dispositivo Fire TV sia calibrato correttamente in base alle dimensioni dello schermo. Ciò richiederà di controllare le opzioni sul proprio televisore, sebbene sia presente una comoda schermata in Impostazioni con frecce per mostrare il ridimensionamento corretto. Puoi trovarlo in Impostazioni> Display e audio> Display> Calibra display. Le frecce grigie in alto, in basso, a sinistra e a destra dovrebbero essere visibili con il punto che termina su ciascun bordo. In caso contrario, regola le impostazioni della TV.

Se sei un membro Amazon Prime, puoi utilizzare le tue foto, scattate su uno smartphone o una fotocamera e archiviate sul servizio cloud Prime Photos, come salvaschermo di Fire TV. Prime Photos è un servizio di archiviazione cloud gratuito e illimitato per tutti i membri Prime, che può essere impostato per memorizzare automaticamente tutte le immagini del tuo smartphone, caricate tramite un browser o un'app o collegato a un account Facebook e/o Twitter per sincronizzare le immagini pubblicate socialmente.

Puoi scoprire di più su Prime Photos e su come accedere al tuo account qui . Se hai foto archiviate su Prime Photos, è possibile accedervi tramite un'app Prime Photos preinstallata su un dispositivo Fire TV. Puoi anche impostarli per funzionare come salvaschermo.

Una Fire TV Stick scorre automaticamente le belle immagini di paesaggi se lasci una schermata di menu statica per troppo tempo. Puoi cambiare le foto che mostra andando su Impostazioni > Schermo e audio > Salvaschermo. Qui vedrai "Amazon Collection" come album predefinito, fai clic su di esso e puoi cambiarlo in qualsiasi raccolta o cartella delle tue immagini che hai memorizzato su Prime Photos. Puoi anche cambiare il modo in cui le immagini si muovono e la velocità con cui si aggiornano.

Per impostazione predefinita, il menu Fire TV fa clic durante lo scorrimento. Disattiva questo suono andando su Impostazioni> Display e audio> Audio e disattivando i suoni di navigazione.

Fire TV semplifica la trasmissione del tuo dispositivo sullo schermo della TV. Se è connesso allo stesso Wi-Fi, dovresti vedere anche il nome del tuo dispositivo Fire TV nell'elenco dei luoghi disponibili per la trasmissione. Sfortunatamente, questo non funzionerà con i dispositivi Apple.

Se hai perso il telecomando, puoi comunque controllare la tua TV tramite l'app Amazon Fire TV, che non solo ti consente di navigare nel menu Fire TV, ma ti dà anche accesso al controllo vocale proprio come un normale telecomando Fire TV. Dai un'occhiata alla versione dell'app del Google Play Store qui , ed ecco la versione per iOS.

È facile installare le app, principalmente tramite la schermata iniziale o la ricerca, ma è meno ovvio come disinstallarle di nuovo se si desidera liberare spazio per nuovi download. Per disinstallare un'app, vai su Impostazioni> Applicazioni> Gestisci applicazioni installate e scorri verso il basso fino all'app che desideri eliminare. Fai clic su di esso e puoi vedere l'opzione di disinstallazione tre righe più in basso. Puoi anche eliminare tutti i dati salvati da queste app nello stesso menu.

Se vuoi cambiare il nome del tuo dispositivo in qualcosa di più appetibile di [Your name's] Fire TV, puoi facilmente cambiare il nome in qualcos'altro, come Living Room TV. Puoi accedere a questo sito Web sul tuo browser e selezionare il nome del dispositivo che desideri modificare.

Puoi anche farlo sul tuo telefono aprendo l'app Alexa > Dispositivi > Echo e Alexa > e poi scegli il dispositivo che stai rinominando.

Malato di abbuffate? Puoi anche giocare sul tuo dispositivo Fire TV. Certo, non è PlayStation 5, ma Fire TV ha accesso ad alcuni classici come Sonic, Crazy Taxi e alcuni titoli di Final Fantasy, oltre ad alcune esclusive di Amazon Fire TV come Jeopardy e Who Wants to be A Millionaire. Aggiungi giochi scorrendo su App nel menu nella parte superiore della home page di Fire TV, quindi seleziona Giochi dal menu a discesa visualizzato.

Ogni volta che parli con Alexa, memorizza i tuoi comandi vocali per aiutarla a imparare meglio la tua voce. Puoi andare ed eliminare tutte queste registrazioni andando alla pagina Gestisci i tuoi contenuti e dispositivi sul tuo browser, oppure fallo nell'App Alexa, andando su Impostazioni > Privacy Alexa. Da lì, verrai indirizzato a una pagina di revisione della cronologia vocale, dove puoi scegliere di eliminare le tue registrazioni vocali delle ultime 24 ore, 7 giorni o 30 giorni.

Il telecomando del controllo vocale di Amazon ha un trucco intelligente per ripristinare il tuo TV Stick. Premi semplicemente il pulsante Seleziona (al centro del cerchio sul controller) e il pulsante Riproduci/Pausa. Tienili premuti entrambi per cinque secondi e il dispositivo dovrebbe ripristinarsi.

Puoi facilmente impostare le tue cuffie Bluetooth preferite per l'ascolto. Questo potrebbe non sembrare utile per alcune persone, ma è meglio che rischiare di svegliare il tuo altro significativo o di perdere righe di dialogo perché il volume è troppo basso. Vai su Impostazioni> Controller e dispositivi Bluetooth> Altri dispositivi Bluetooth, da lì sincronizzi segui le istruzioni delle tue cuffie per completare la sincronizzazione dei dispositivi.

Puoi anche aggiungere un controller per i giochi seguendo lo stesso processo. Funziona con un numero di controller Bluetooth, ma verifica la compatibilità prima di acquistarne uno.