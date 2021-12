Come guardare Amazon Prime Video in TV: la tua guida completa

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Streaming video di Amazon Amazon Video è il principale rivale globale di Netflix e, come il suo pari, offre programmi TV e film da guardare istantaneamente su un dispositivo connesso a Internet.

Amazon investe fortune in contenuti TV originali e copre anche sport esclusivi della piattaforma, quindi è necessario un abbonamento per accedervi.

Se vuoi guardare quelli o uno qualsiasi delle migliaia di altri programmi o film, questo è tutto ciò che devi sapere, incluso come scaricarli sulla tua TV.

Amazon Video è il nome dato al programma TV di Amazon e all'applicazione e al servizio di streaming di film disponibili su più dispositivi. Si compone di due elementi: ci sono migliaia di film e cofanetti TV da noleggiare o acquistare in digitale, che si pagano ad hoc; c'è anche Amazon Prime Video, un servizio in abbonamento che offre migliaia di altri programmi TV e film da guardare come parte dell'abbonamento Prime.

I contenuti Prime sono chiaramente contrassegnati come tali e gran parte della programmazione TV disponibile è nostrana. Amazon Originals è il nome delle numerose serie realizzate da Amazon stessa, oltre a esclusive localizzate, come Vikings e Mr Robot, che potrebbero essere proiettate in TV negli Stati Uniti ma sono prima disponibili per i membri Prime nel Regno Unito, ad esempio.

Puoi accedere a Prime Video tramite un abbonamento Amazon Prime, che costa $ 119 (o £ 79 nel Regno Unito ) all'anno o $ 12,99 (£ 7,99) al mese. Oppure puoi pagare $ 8,99 al mese (£ 5,99) nel Regno Unito solo per l'accesso a Prime Video. Per i nuovi utenti è disponibile una versione di prova di 30 giorni di Amazon Prime.

Le app Amazon Video sono disponibili per molte Smart TV di più produttori. Questi includono, ma non sono esclusivi, televisori di LG, Panasonic, Samsung e Sony. Devi solo scaricare l'app sul tuo set, aprirla, inserire i dettagli del tuo account Amazon e il gioco è fatto.

Molti televisori sono anche in grado di riprodurre contenuti HDR 4K, con alcuni che supportano Dolby Atmos. Puoi trovare i modelli compatibili qui .

Le app Amazon Video sono disponibili anche per una selezione di set-top box e questo è generalmente il modo più economico e più semplice per guardare Amazon Video sulla tua TV.

I dispositivi di streaming di Amazon - Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube - hanno accesso hardbaked nei loro sistemi operativi, quindi puoi vedere il contenuto come parte dei menu della schermata iniziale e dei risultati di ricerca. Sono compatibili con Alexa e offrono un percorso diretto ai contenuti Amazon.

Amazon Prime Video è disponibile anche su comuni stick e box di streaming:

Il supporto 4K Ultra HD e HDR è disponibile tramite l'ultimo set-top-box Amazon Fire TV, insieme al suono Dolby Atmos. Alcuni altri dispositivi supportano solo l'audio fino a 5.1 surround. Richiede una porta HDMI 2.0 con protezione contro la copia HDCP 2.2 abilitata sul televisore per funzionare.

Esistono app Amazon Prime Video per tutte le principali console: PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Su Xbox One S, One X, Series X/S è possibile riprodurre in streaming Prime Video in 4K HDR.

Su tutti i dispositivi, devi solo navigare utilizzando un gamepad o un telecomando dedicato opzionale. Non c'è supporto su Nintendo Switch.

I dispositivi Android e iOS, come iPhone e iPad, hanno le proprie app Amazon Video, disponibili nei rispettivi app store.

Naturalmente, Amazon supporta anche tutti i propri tablet Fire . Hanno tutti il contenuto accessibile da una sezione dedicata di Fire OS.

I contenuti di Amazon Video, Prime o meno, possono essere visualizzati su PC o Mac tramite un browser Internet. Basta andare alla sezione Amazon Video del suo sito Web e puoi scegliere tra spettacoli e film Prime o il negozio di video digitale del rivenditore.

I video riprodotti su un computer possono essere visualizzati in SD o HD, ma avranno solo l'audio stereo.

È possibile scaricare noleggi e acquisti tramite Amazon Video, così come molti dei contenuti coperti da abbonamento su Amazon Prime Video.

Vai al contenuto che desideri scaricare su un dispositivo mobile e premi il pulsante di download.

Amazon trasmette video in streaming utilizzando la tecnologia bitrate adattiva, che adatta la qualità dell'immagine in base al dispositivo e alla connessione Internet. Il suo abbonamento include lo streaming 4K Ultra HD. Devi anche essere in grado di raggiungere velocità di banda larga decenti.

Queste sono le velocità minime della banda larga consigliate per diverse risoluzioni:

900Kbps - consigliato per la qualità SD.

3.5Mbps - consigliato per la qualità HD.

15Mbps - consigliato per la qualità 4K Ultra HD.

Nella maggior parte dei casi, su piattaforme mobili bar, l'audio è offerto in audio surround 5.1 e in alcuni casi con Dolby Atmos.