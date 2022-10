Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La prima stagione di House of the Dragon della HBO potrebbe essere giunta alla conclusione, ma non aspettatevi che la seconda stagione sia pronta a breve.

Questo è quanto sostiene Casey Bloys della HBO. E loro dovrebbero saperlo, visto che sono il Chief Content Officer dell'azienda e tutto il resto. Sebbene finora non sia stata condivisa alcuna data di uscita della seconda stagione al di fuori delle mura della HBO, Bloys si è spinto a dire che non dovremmo aspettarcela nel 2023. "Penso che sia nel '24", ha detto parlando con Vulture.

Questo significa che dovremo aspettare molto a lungo per vedere cosa succederà nella seconda stagione di House of the Dragon, uno show che avrebbe potuto prendere due strade diverse. Seguire il successo di Game of Thrones non sarebbe stato facile e House of the Dragon avrebbe potuto appassire. Ma non l'ha fatto e si è trasformato in uno show di successo a sé stante.

Alcuni potrebbero sostenere che House of the Dragon sia addirittura migliore della serie di cui è il prequel, ma questo è un argomento per un'altra volta.

Questa lunga attesa potrebbe essere una notizia terribile per i fan di Westeros, ma c'è almeno una buona notizia da avere. Il co-showrunner Ryan Condal ha dichiarato che gli spettatori non dovranno affrontare un recast, come nella prima stagione, una volta che la seconda sarà finalmente arrivata: "Come ricompensa al nostro meraviglioso pubblico per averci seguito durante tutti i salti temporali e i recast, dirò che sono finiti", ha dichiarato Condal. Ha inoltre confermato che non ci saranno più salti temporali, aggiungendo che "da qui in avanti racconteremo la storia in tempo reale".

Scritto da Oliver Haslam.