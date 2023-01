Tutto quello che c'è da sapere sul film di Borderlands

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il film di Borderlands è in fase di realizzazione e potrebbe arrivare già quest'anno.

L'adattamento del videogioco ha un cast stellare, tra cui Jack Black nel ruolo di Claptrap, ed è stato diretto (in gran parte) da Eli Roth (Hostel, Cabin Fever).

Ecco tutto quello che c'è da sapere finora.

Borderlands il film: Cosa sappiamo finora

Il popolarissimo gioco FPS di Gearbox viene adattato per il grande schermo.

Basato sullo stesso pianeta post-apocalittico di Pandora, il film live-action era stato annunciato già nel 2015, quando era stato opzionato dall'ex CEO dei Marvel Studios e preso da Lionsgate.

Eli Roth è stato scelto come regista e Craig Mazin (serie televisiva The Last of Us) come sceneggiatore. Le riprese sono iniziate nel 2021 e si sono concluse nell'estate del 2022. Tuttavia, dopo gli screentesting a porte chiuse, sono stati ordinati dei reshoots e, poiché Roth è ora impegnato in un altro progetto (una versione integrale del film horror Thanksgiving, originariamente apparso come trailer in Grindhouse), il regista di Deadpool, Tim Miller, finirà il film al suo posto.

La trama è incentrata su Lilith, che mette insieme una squadra di mercenari e disadattati (che i fan dei giochi riconosceranno) per trovare la figlia scomparsa di Atlas, l'uomo più potente dell'universo.

Borderlands il film: Data di uscita

Non è ancora stata rivelata una data di uscita completa. Inizialmente si parlava di un'uscita nel 2023, anche se una proiezione di prova nel novembre 2022 ha provocato una serie di reshoots che potrebbero far slittare l'uscita nelle sale.

Essendo un film Lionsgate, si pensa che i diritti di streaming passeranno a Lionsgate+.

Borderlands il film: Il cast

Il film Borderlands ha un cast impressionante, guidato da Cate Blanchett, Kevin Hart e Jack Black.

Ecco il cast confermato e i loro ruoli, come annunciato finora:

Cate Blanchett nel ruolo di Lilith

Kevin Hart nel ruolo di Roland

Jack Black nel ruolo di Claptrap

Jamie Lee Curtis nel ruolo della dottoressa Patricia Tannis

Ariana Greenblatt nel ruolo di Tiny Tina

Florian Munteanu: Krieg

Haley Bennett

Édgar Ramírez: Atlas

Bobby Lee: Larry

Olivier Richters: Krom

Janina Gavankar: Comandante Knoxx

Gina Gershon: Mad Moxxi

Cheyenne Jackson: Jakobs

Charles Babalola: Hammerlock

Benjamin Byron Davis: Marcus

Steven Boyer: Scooter

Ryann Redmond: Ellie

Penn Jillette, illusionista del gioco Borderlands, ha un cameo nel film.

Trailer del film Borderlands

Non ci sono ancora trailer per il film Borderlands.

Una clip di un minuto è stata mostrata ai partecipanti al ComicCon 2022, ma non ha ancora visto la luce online.

Scritto da Rik Henderson.