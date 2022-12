SAS Rogue Heroes Stagione 2: tutto quello che c'è da sapere

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - SAS Rogue Heroes è una drammatizzazione dell'omonimo libro di Ben Macintyre, che si pone come una storia autorizzata della SAS britannica nei primi anni della sua fondazione.

La serie della BBC è stata ampiamente apprezzata, perché prende le adrenaliniche imprese descritte nel libro e le propone con una svolta, grazie all'adattamento di Steven Knight. Steven Knight, che scrive e produce, è noto anche per Peaky Blinders.

Oltre a raccontare la storia della nascita del famoso reggimento SAS, questa è anche la storia di base per le unità di forze speciali di tutto il mondo.

Ci sarà una seconda stagione di SAS Rogue Heroes?

Sì. Il ritorno dello show è stato confermato dalla BBC nel dicembre del 2022, con una chiusura "to be continued" alla fine della Stagione 1. È chiaro che la storia è incompiuta, poiché ha solo scalfito la superficie delle attività del SAS nella Seconda Guerra Mondiale.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

La prima stagione si è anche classificata come il terzo dramma più importante dell'anno per la BBC. Karen Wilson di Kudos ha dichiarato: "Siamo rimasti sbalorditi dalla reazione alla prima serie e siamo molto contenti di riportare i nostri SAS Rogue Heroes per un'altra serie. L'incredibile narrazione di Steven ha affascinato il pubblico e c'è ancora molto da raccontare: non vedo l'ora che il pubblico veda cosa c'è in serbo".

Quando uscirà la seconda stagione di SAS Rogue Heroes?

La data di uscita effettiva di SAS Rogue Heroes Stagione 2 è sconosciuta, ma è stato confermato che le riprese si svolgeranno nel 2023.

Ci aspettiamo che non arrivi sullo schermo prima del 2024, ma aggiorneremo con tutti i dettagli che ci verranno forniti.

Qual è il miglior dispositivo di streaming per la vostra TV? Il nostro consiglio principale è l'Amazon Fire TV Stick 4K Max. Ottimi anche il Google Chromecast con Google TV, il Roku Express 4K, l'Apple TV 4K e l'Amazon Fire TV Stick.

Cosa aspettarsi da SAS Rogue Heroes Stagione 2 (spoiler)

Steven Knight ha dichiarato che "la seconda serie porterà la SAS nell'Europa continentale e porterà i nostri eroi ai limiti della loro resistenza".

Chi ha letto il libro saprà che non si tratta solo della campagna del Nord Africa, ma anche dell'assalto all'Europa attraverso l'Italia e il continente, quindi sappiamo che ci sarà molto di più.

Sappiamo anche - attenzione agli spoiler - che Jock Lewes (Alfie Allen), uno dei padri fondatori del reggimento, non riesce a uscire dall'Africa e, nonostante la sua influenza iniziale, gran parte dell'attenzione sarà rivolta a Paddy Mayne (Jack O'Connell) e David Stirling (Connor Swindells).

Naturalmente, David Stirling viene catturato verso la fine della prima stagione. Stirling viene catturato nel 1943, successivamente fugge e viene ricatturato, prima di ritrovarsi a Colditz per il resto della guerra. C'è un'ovvia trama che segue Stirling, ma gran parte di questa potrebbe essere solo una distrazione per il resto della storia della SAS.

La campagna in Italia sarà probabilmente il fulcro della seconda stagione, ma la domanda è come Kudos (i creatori dello show) voglia far evolvere la storia. Siamo certi che ulteriori dettagli saranno resi noti con l'avvicinarsi del lancio della seconda stagione.

Esiste un trailer di SAS Rogue Heroes Stagione 2?

No, non ancora, ma il trailer della Stagione 1 è qui sotto.

Come recuperare SAS Rogue Heroes

SAS Rogue Heroes è andato in onda su BBC 1 ed è disponibile su BBC iPlayer come cofanetto nel Regno Unito.

Negli Stati Uniti è possibile vederlo su EPIX.

Scritto da Chris Hall.