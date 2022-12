Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - In questi giorni non mancano certo gli annunci di adattamenti cinematografici e televisivi di videogiochi, ma pochi sono così eccitanti come Death Stranding di Hideo Kojima.

Il designer di videogiochi non è timido riguardo al suo amore per il cinema e i suoi giochi spesso indossano le loro ispirazioni cinematografiche sulla manica. Nella sua biografia su Twitter si legge infatti: "Il 70% del mio corpo è fatto di film".

Non c'è quindi da stupirsi che le persone siano molto eccitate dalla prospettiva che il lavoro di Kojima arrivi sul grande schermo.

È ancora presto e i dettagli sono ancora pochi, ma ecco tutto ciò che sappiamo finora sul prossimo adattamento di Death Stranding.

Film di Death Stranding: Cast e troupe

Lo studio di Hideo Kojima, Kojima Productions, collaborerà con gli Hammerstone Studios di Alex Lebovici per produrre l'adattamento. Gli Hammerstone Studios hanno realizzato il film Barbarian, acclamato dalla critica, che è uno dei nostri orrori preferiti del 2022.

La trama è stata tenuta segreta, per ora, ma sappiamo che introdurrà nuovi elementi e personaggi nell'universo di Death Stranding.

"A differenza di altri adattamenti di videogiochi a grande budget, questo sarà qualcosa di molto più intimo e concreto", ha dichiarato Lebovici in un comunicato che annuncia il progetto.

"Il nostro obiettivo è ridefinire cosa può essere un adattamento di un videogioco quando si ha libertà creativa e artistica. Questo film sarà un'autentica produzione di Hideo Kojima".

Sebbene non sia ancora stato confermato alcun cast, il videogioco Death Stranding vantava un cast all-star che comprendeva Norman Reedus(Walking Dead), Mads Mikkelsen(Hannibal), Léa Seydoux(Non c'è tempo per morire) e persino l'iconico regista Guillermo del Toro. Potremmo aspettarci che almeno alcuni di questi attori abbiano un ruolo nel film.

Aggiorneremo questo articolo non appena ne sapremo di più.

Il film di Death Stranding: Data di uscita

È troppo presto per dire quando il film di Death Stranding potrebbe uscire, tuttavia l'annuncio ha dichiarato che il film "è in fase di sviluppo".

Anche se i film richiedono un po' di tempo per essere realizzati, stimiamo che ci siano almeno un anno o due di distanza dall'uscita.

Il film di Death Stranding: Trailer

Non ci sono ancora trailer, ma non mancheremo di aggiungerli qui quando usciranno.

