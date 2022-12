Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo alcuni gravi ritardi, il nuovo film di Dungeons and Dragons è quasi pronto e non vediamo l'ora di vederlo.

Che siate giocatori esperti di giochi da tavolo, fan dei videogiochi o semplicemente appassionati del genere fantasy nel suo complesso, questo film è sicuramente adatto a voi.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves.

Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves: Cosa c'è da sapere

L'ultimo film di Dungeons and Dragons è stato realizzato da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, gli stessi autori di Game Night del 2018 - che è un film divertente, se ve lo siete perso.

Il film non ha alcun legame con la precedente trilogia cinematografica, ma si basa sul mondo della campagna Forgotten Realms del gioco da tavolo. Questo significa che se sapete distinguere il vostro D20 dal vostro percentile, avrete a disposizione numerosi easter egg.

Non è stato rivelato molto sulla trama del film, ma sappiamo che segue un gruppo di ladri (sorpresa, sorpresa) che si ritrovano in un'avventura selvaggia dopo aver aiutato "la persona sbagliata a rubare la cosa sbagliata".

I ladri sono un bardo di nome Elgin, un barbaro di nome Holga, un paladino di nome Xenk, uno stregone di nome Simon e infine un druido tiefling di nome Doric.

In un'intervista a Collider, Chris Pine, che interpreta Elgin, ha dichiarato che il film è come"Game of Thrones mescolato con un po' di Principessa Sposa e un pizzico di Santo Graal". Ha continuato dicendo che è "poppeggiante, è sentito negli anni Ottanta e c'è un po' di Goonies lì dentro".

Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves: Data di uscita

Il film era originariamente previsto per il luglio 2021, ma la pandemia ha causato una battuta d'arresto nella produzione.

Ora la data di uscita è fissata per il 31 marzo 2023 negli Stati Uniti e il 7 aprile 2023 nel Regno Unito.

Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves: Il cast

Abbiamo già menzionato Chris Pine, il nostro protagonista, che forse conoscete come il Capitano Kirk in diversi film di Star Trek. A lui si affiancherà Michelle Rodrigez, nota per The Fast and the Furious, che interpreterà la nostra barbara.

Regé-Jean Page, di Bridgerton, è il paladino. Justice Smith è il nostro stregone, forse lo ricorderete in Detective Pikachu. Sophia Lillis, nota per It del 2017, è la druida. Infine, la superstar delle commedie romantiche Hugh Grant è stato scritturato come canaglia, ma nel trailer lo vediamo solo di sfuggita, quindi è difficile dire quanto tempo avrà a disposizione sullo schermo.

Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves: Trailer

Pocket-lint ha incorporato il trailer di Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves all'inizio di questa pagina e di nuovo qui per comodità.

Ci sono anche una serie di featurette dietro le quinte, potete vedere l'ultima qui sotto.

