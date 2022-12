La fusione di HBO Max e Discovery+ potrebbe avere un nome terribile

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Da quando abbiamo saputo che HBO Max e Discovery+ si fonderanno, la domanda è sempre stata "come si chiamerà?" e forse abbiamo la risposta.

Sebbene non sia stato ancora confermato da nessuna delle due società di streaming televisivo, è stato riferito che la piattaforma che nascerà dalla fusione potrebbe chiamarsi semplicemente Max. Il nome sarebbe ora al vaglio degli avvocati dell'azienda, il che fa pensare che l'affare sia quasi concluso, salvo intoppi dell'ultimo minuto.

Tuttavia, lo stesso rapporto della CNBC rileva che "i dirigenti non hanno ancora preso una decisione definitiva e il nome potrebbe ancora essere cambiato", prima di aggiungere che "Max è la scelta probabile". La CNBC cita fonti senza nome che avrebbero familiarità con la questione.

Per quanto riguarda l'app, si pensa che avrà un aspetto e un funzionamento simile a quello dell'esperienza Disney+, con i marchi di Warner Bros. Discovery che avranno delle piastrelle individuali. Ciò significa che HBO, DC Comics, Discovery e Warner Bros. avranno tutti le loro piastrelle, in modo che gli utenti possano approfondire la ricerca dei contenuti che desiderano vedere.

Anche se ora sappiamo come si chiamerà il nuovo servizio di abbonamento combinato, non ci sono ancora informazioni sul suo costo. Si pensa che i prezzi del servizio combinato siano ancora in fase di discussione e il fatto che non siano trapelate informazioni sui prezzi fa pensare che sia proprio così e che non sia stato ancora deciso nulla. Tuttavia, HBO Max e Discovery+ costano rispettivamente 14,99 e 6,99 dollari, sebbene siano disponibili anche versioni con supporto pubblicitario.

Quale sarebbe il prezzo giusto per una combinazione di HBO Max e Discovery+? Probabilmente dipende da ciò che si vuole guardare e se si riduce alla serie Game of Thrones e poco altro!

Scritto da Oliver Haslam.