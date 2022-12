EE Pocket-lint Awards 2022: dispositivo di streaming dell'anno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se siete alla ricerca di un dispositivo per lo streaming di contenuti sul vostro televisore, ci sono diverse opzioni in circolazione.

Negli ultimi 12 mesi abbiamo testato e recensito i migliori dispositivi di streaming e abbiamo selezionato i migliori che abbiamo provato per gli EE Pocket-lint Awards.

Questi sono i migliori dispositivi di streaming per l'intrattenimento e i dongle per accedere a contenuti video e audio. Abbiamo stilato un elenco dei nostri preferiti, che sono stati poi esaminati da una giuria d'élite per selezionare i vincitori.

Miglior dispositivo di streaming: Amazon Fire TV Stick 4K Max

La linea di Fire TV di Amazon è da anni un ottimo strumento per lo streaming di contenuti.

L'Amazon Fire TV Stick 4K Max è una delle ultime versioni e non va confusa con la Fire TV Stick 4K, poiché è il migliore dei dispositivi di Amazon.

Con specifiche e caratteristiche che includono Dolby Vision, HDR10+, HLG, supporto Dolby Atmos e funzionalità Wi-Fi 6, è un dispositivo serio per lo streaming dei vostri contenuti preferiti.

La Amazon Fire TV Stick 4K Max è stata selezionata come vincitrice del premio per il miglior dispositivo di streaming di quest'anno e vale la pena prenderla in considerazione come prossimo acquisto.

Molto apprezzato: Sky Stream

Sky Stream è un piccolo dispositivo che vanta tutto ciò che Sky TV offre, ma senza il fastidio dell'antenna parabolica. Questa piccola scatola di trucchi offre tutto ciò che si può provare con Sky TV, ma attraverso la connessione a Internet. Per utilizzarlo è necessario disporre di una buona connessione a banda larga, ma è un'ottima alternativa a Sky Glass e Sky Q.

Sky Stream ha anche un'opzione di contratto a rotazione, per cui non è necessario essere vincolati a contratti lunghi. È inoltre ricco di app e di accesso a tutte le opzioni di Sky e della televisione terrestre, per cui i contenuti da guardare sono infiniti.

Per tutti questi motivi e per altri ancora, Sky Stream è stato scelto come opzione altamente raccomandata per i premi di quest'anno.

Il meglio del resto

I nostri dispositivi preferiti dell'anno scorso non comprendono solo i dispositivi vincitori e quelli altamente raccomandati. Ci sono molti altri dispositivi di streaming che vale la pena prendere in considerazione.

L'Apple TV 4K è stata una delle nostre scelte per la shortlist, in quanto è un'ottima opzione per chi è già inserito nell'ecosistema Apple. Non è un dispositivo economico, ma offre un'ottima esperienza d'uso e buone prestazioni.

Chromecast con Google TV è un'ottima alternativa alla Fire TV Stick di Amazon. Questo Chromecast è un'offerta completa con tutti i tipi di caratteristiche, tra cui il supporto 4K HDR, l'integrazione di Google Assistant e un design facile da usare.

Nella fascia più economica, c'è il Roku Express 4K, che ha ottime caratteristiche a un prezzo sorprendentemente buono. Offre funzioni come AirPlay e Google Cast, oltre a un'ampia selezione di servizi e all'HDR 4K, il tutto a un prezzo inferiore. Un altro ottimo dispositivo per lo streaming, sicuramente da prendere in considerazione.

In alternativa, il Roku Streaming Stick 4K offre immagini in 4K e Dolby Vision e l'accesso a tutti i servizi di streaming abituali. Dispone inoltre di AirPlay e Spotify Connect, quindi di numerose funzionalità di streaming.

Cosa sono i Pocket-lint Awards?

Gli EE Pocket-lint Awards si svolgono ogni anno per celebrare il meglio della tecnologia degli ultimi 12 mesi. Per essere presi in considerazione, i prodotti devono essere sottoposti a una revisione completa da parte del team di Pocket-lint e la valutazione avviene verso la fine dell'anno. Attraverso un processo di longlisting e shortlisting, la giuria di esperti assegna un punteggio ai dispositivi per decretare il vincitore assoluto e il secondo classificato.

I Pocket-lint Awards sono stati assegnati per la 19a volta nel 2022.

Scritto da Adrian Willings. Modifica di Britta O'Boyle.