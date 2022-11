Come guardare Smile (2022): È già in streaming?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Quest'anno è stato ricco di fantastici film horror, ma uno dei più riusciti è Smile.

Il raccapricciante horror psicologico ha catturato l'immaginazione degli amanti della paura di tutto il mondo, incassando oltre 210 milioni di dollari al botteghino.

Ora potete vedere il motivo di tutto questo clamore comodamente da casa vostra. Se non vedete l'ora di scoprire quando, dove e come potrete vedere Smile, continuate a leggere: abbiamo tutto sotto controllo.

Smile (2022): Cosa c'è da sapere

La dottoressa Rose Cotter è testimone di un incidente bizzarro e brutale con uno dei suoi pazienti, preceduto da un sorriso davvero inquietante.

Dopo l'incidente, Rose ha delle allucinazioni con individui sorridenti che la minacciano.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Sembra che le sia stata trasmessa una sorta di maledizione e il tempo stringe per risolvere il mistero.

Il film è scritto e diretto da Parker Finn ed è un adattamento del suo precedente cortometraggio Laura Hasn't Slept. È interpretato da Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Rob Morgan e Kal Penn.

Smile (2022): Data di uscita

Data di uscita nelle sale

Smile è stato inizialmente distribuito esclusivamente nelle sale cinematografiche. Ha iniziato a essere proiettato negli Stati Uniti il 30 settembre 2022 e nel Regno Unito il 28 settembre 2022.

Data di uscita a casa

Smile è stato trasmesso in streaming negli Stati Uniti il 15 novembre 2022 ed è ora disponibile per l'acquisto o il noleggio in formato digitale nella maggior parte delle regioni.

Per chi preferisce i supporti fisici, l'uscita in DVD e Blu-Ray è prevista per il 13 dicembre 2022.

Smile (2022): Dove vederlo in streaming

Per quanto riguarda le piattaforme di streaming su abbonamento, Smile è attualmente un'esclusiva di Paramount+ negli Stati Uniti. Non è ancora chiaro se Smile arriverà su Paramount+ nel Regno Unito.

Nella maggior parte delle regioni, Smile è già disponibile per il noleggio o l'acquisto su piattaforme digitali come Amazon, YouTube, Apple TV e Vudu.

squirrel_widget_12861620

Qual è il miglior dispositivo di streaming per il vostro TV? Il nostro consiglio principale è ilAmazon Fire TV Stick 4K Max. Ottimi anche i dispositiviGoogle Chromecast con Google TV, ilRoku Express 4K, laApple TV 4Ke laAmazon Fire TV Stick.

Smile (2022): Trailer

Pocket-lint ha incorporato l'ultimo trailer di Smile nella parte superiore di questa pagina. Il vecchio trailer del film è qui sotto.

Vi è piaciuto questo?

Allora forse vi piaceranno le nostre guide all'ordine di visione dei film:

Abbiamo anche queste indiscrezioni sui film in uscita:

Scritto da Luke Baker.