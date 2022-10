Come utilizzare Teleparty per guardare film e TV con gli amici

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sin dal primo blocco di qualche anno fa, è stato ripetutamente dimostrato il valore della possibilità di guardare TV e film online con i propri amici senza preoccuparsi che le persone non siano sincronizzate tra loro.

Anche quando non siamo sottoposti a restrizioni, poter guardare insieme a persone lontane è davvero piacevole, ed è un'opzione che viene ben soddisfatta da un'eccellente estensione del browser per Google Chrome e Microsoft Edge: Teleparty. Ecco come utilizzarla con Netflix e altri servizi di streaming.

Come usare Teleparty

Prima di iniziare, è necessario conoscere alcune informazioni fondamentali su Teleparty e sul suo funzionamento. Innanzitutto, si tratta di un'estensione per Chrome ed Edge, quindi non funzionerà su altri browser. Ciò significa niente Firefox, Safari o altri.

Questo ha un'altra conseguenza: Teleparty funzionerà solo su un computer o un portatile e non sarà quindi compatibile con il telefono o la smart TV. Tuttavia, è sempre possibile collegare un computer portatile al televisore, in modo da poter godere dell'esperienza del grande schermo.

Per iniziare, ogni persona che vuole partecipare alla visione dovrà aggiungere Teleparty al proprio browser, cosa che si può fare facilmente tramite il sito web qui. La persona di cui si utilizzerà l'account Netflix dovrà quindi impostare un party.

Sarà quindi in grado di scegliere ciò che tutti stanno guardando, navigando fino alla sua pagina su Netflix e premendo il logo NP in alto a destra del browser (che è stato aggiunto installando l'estensione).

In questo modo sarà possibile creare il Teleparty e dare il via alle riprese. Vi verrà fornito un link URL lungo e unico che potrete inviare agli altri membri del vostro Teleparty. Facendo clic sul link su un browser con l'estensione installata, si uniranno al watch party e alla chat di testo allegata.

Da lì, l'ospite può premere play per avviare il video, di cui avrà il controllo per tutta la durata. Ogni volta che un episodio o un film finisce, però, si dovrà iniziare un nuovo Teleparty.

Scritto da Max Freeman-Mills.