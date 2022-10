Come guardare Barbarian (2022): È già in streaming?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È stato un anno eccellente per i fan dell'horror, con film del calibro di Scream, Nope e Smile che hanno raggiunto il grande schermo.

Barbarian è stato un po' una sorpresa e, nonostante l'ampia schiera di film horror di registi affermati, è riuscito a distinguersi come uno dei migliori film di paura dell'anno.

Il film è diretto da Zach Cregger, noto soprattutto per il suo lavoro con commedie come The Whitest Kids U' Know, ed è un debutto horror a dir poco impressionante.

Infatti, al momento della stesura di questo articolo, ha ottenuto un sorprendente 92% di critiche su Rotten Tomatoes, quindi potrebbe essere considerato una visione essenziale per gli appassionati del genere.

Quindi, sia che ve lo siate perso al cinema, sia che siate entusiasti di rivederlo, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Barbarian (2022): Cosa c'è da sapere

Barbarian segue la storia di una giovane donna che si reca a Detroit per un colloquio di lavoro. Ha prenotato un Airbnb per il viaggio, ma quando arriva, c'è già qualcun altro che alloggia lì.

Sembra che il padrone di casa abbia prenotato due volte la casa e che vi alloggi uno strano uomo. Decide, incautamente, di passare comunque la notte ed è qui che le cose iniziano a farsi davvero spaventose.

Il consenso generale è che meno si sa della trama e meglio è. Quindi lasceremo le cose come stanno. Gran parte della genialità di questo film deriva dall'elemento sorpresa, e diciamo che le cose si fanno molto interessanti.

Barbarian è interpretato da Georgina Campbell(Black Mirror), Bill Skarsgård(It) e Justin Long(Jeepers Creepers).

Barbarian (2022): Data di uscita

Data di uscita nelle sale

Barbarian è stato distribuito esclusivamente nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il 9 settembre 2022.

Nel Regno Unito uscirà nei cinema il 28 ottobre 2022, giusto in tempo per Halloween.

Data di uscita a casa

Barbarian è stato distribuito in VOD e streaming negli Stati Uniti il 25 ottobre 2022.

Le date di Blu-ray e DVD non sono ancora state annunciate, ma possiamo aspettarci che arrivino intorno a dicembre 2022.

Barbarian (2022): Dove vederlo in streaming

Barbarian è disponibile da subito in streaming su HBO Max, a patto di avere un abbonamento attivo a HBO Max.

È anche disponibile per il noleggio o il download digitale su Amazon Prime Video, iTunes, Vudu e altri.

Non è ancora stata annunciata una data di streaming per il Regno Unito, quindi gli inglesi dovranno recarsi al cinema, per ora. Aggiorneremo questo articolo quando ne sapremo di più.

Barbaro (2022): Trailer

Pocket-lint ha incorporato il trailer completo di Barbarian nella parte superiore di questa pagina. Il nuovo teaser di lancio è qui sotto.

Scritto da Luke Baker.