Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La Casa del Drago, prequel di Game of Thrones della HBO, ha concluso la sua prima serie di episodi alla fine di ottobre del 2022, lasciando i fan in trepidante attesa di una seconda stagione, che realisticamente è ancora molto lontana.

Abbiamo raccolto qui tutti i dettagli chiave che dovete sapere sulla prossima stagione di House of the Dragon, compresi i membri del cast che ritorneranno, le date di uscita previste e molto altro ancora.

House of the Dragon stagione 2: data di uscita

La seconda stagione di House of the Dragon non ha ancora iniziato la produzione, quindi è probabile che manchi ancora molto tempo alla sua effettiva messa in onda.

Si prevede che la produzione della prossima stagione inizierà all'inizio del 2023, il che la porterebbe a una data di messa in onda intorno al 2024, in base ai precedenti show della HBO e ai loro tempi di realizzazione. Uno show che coinvolge così tanti draghi in CGI, dopotutto, implica un sacco di post-produzione e di effetti che richiedono tempo per essere realizzati.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Naturalmente, non appena avremo notizie ufficiali in merito dalla HBO, aggiorneremo questo articolo.

Come guardare la seconda stagione di House of the Dragon

Ovviamente, come abbiamo detto sopra, la seconda stagione di House of the Dragon non è ancora pronta, ma quando uscirà abbiamo un'idea chiara di dove sarà possibile vederla.

USA

Dato che si tratta di una produzione originale HBO, la situazione è chiara negli Stati Uniti: potrete vedere la seconda stagione di House of the Dragon su HBO via cavo o tramite HBO Max.

REGNO UNITO

Per chi vive nel Regno Unito, l'accordo in corso tra Sky e HBO significa che House of the Dragon dovrebbe arrivare sul suo canale Sky Atlantic e su Entertainment Pass di Now TV, quando uscirà la prossima stagione.

Se qualcosa dovesse cambiare su questo fronte, o se HBO dovesse lanciare una propria piattaforma di streaming nel Regno Unito, aggiorneremo questo articolo per riflettere tali cambiamenti.

House of the Dragon stagione 2: cast e troupe

Sappiamo già qualcosa su ciò che si prospetta per il cast e la troupe della prima stagione, mentre si preparano a una seconda stagione: innanzitutto, uno dei due showrunner ha lasciato il progetto.

Miguel Sapochnik si è ritirato dopo un lungo coinvolgimento in Game of Thrones, lasciando a Ryan Condal il ruolo di showrunner. Egli lavorerà in tandem con gli sceneggiatori e con lo stesso George R R Martin per creare le stagioni future.

Condal ha confermato che abbiamo ormai superato l'era dei timeskip: la linea temporale da qui in poi è molto più lineare, senza recasting di personaggi e senza grandi salti in avanti nel tempo, come quelli che abbiamo ripetutamente avuto nella prima stagione.

Ciò significa che possiamo essere certi del ritorno di alcuni membri principali del cast (quelli sopravvissuti alla scorsa stagione):

Emma D'Arcy - Regina Rhaenyra Targaryen

Regina Rhaenyra Targaryen Rhys Ifans - Otto Hightower, Primo Cavaliere del Re

Otto Hightower, Primo Cavaliere del Re Olivia Cooke - Alicent Hightower

Alicent Hightower Matt Smith - Principe Daemon Targaryen, fratello di Viserys Targaryen

- Principe Daemon Targaryen, fratello di Viserys Targaryen Tom Glynn-Carney - Re Aegon Targaryen II

- Re Aegon Targaryen II Ewan Mitchell - Aemond Targaryen

- Aemond Targaryen Steve Toussaint - Corlys Velaryon

- Corlys Velaryon Eve Best - Rhaenys Targaryen

Rhaenys Targaryen Sonoyo Mizuno - Mysaria, il Verme Bianco

Ci sono molti altri membri del cast che ci aspettiamo tornino, in piccole e grandi parti, basandoci sul fatto che un personaggio di Game of Thrones non può mai essere del tutto scontato anche quando è fuori dallo schermo per lunghi periodi.

La Casa del Drago Stagione 2: storia

La prima stagione di House of the Dragon si è conclusa con uno spargimento di sangue: Aemond Targaryen si è vendicato del figlio di Rhaenyra, Lucerys, facendo schizzare il suo drago dal cielo e uccidendo il giovane principe.

In base alla reazione di Rhaenyra, con il suo volto tempestoso, nei momenti finali della stagione, questa dovrebbe essere la scintilla che accende la miccia e fa precipitare Westeros in una guerra totale.

Questo dà il via a quella che nei libri di storia (inventati) è conosciuta come la Danza dei Draghi, e vedrà Rhaenyra e Daemon affrontare Allicent Hightower e suo figlio Aegon, che siede sul trono di Approdo del Re.

Con la morte definitiva del malato Viserys, ci troviamo in una seria lotta di successione che promette di diventare subdola e sanguinosa da entrambe le parti, con le grandi casate dei Sette Regni che si schierano per scegliere la loro parte.

Dal momento che il materiale di partenza è già disponibile, è possibile conoscere a grandi linee ciò che accadrà durante lo svolgimento della serie, ma riteniamo che sia meglio rimanere all'oscuro di tutto e goderselo così come viene.

Scritto da Max Freeman-Mills.