(Pocket-lint) - Corpi, corpi, corpi è uno dei film horror più importanti del 2022 e, ora che la stagione del terrore è alle porte, potrebbe essere il film perfetto per la serata di Halloween.

Il film ha impressionato sia la critica che il pubblico e molti hanno lodato la sua miscela di commedia, horror e mistero.

Ora che la sua uscita nelle sale è terminata, ecco tutti i dettagli su come e quando è possibile vedere il film in streaming o noleggiarlo. Abbiamo anche aggiunto alcuni dettagli sulla trama e completato il tutto con alcuni trailer. Entriamo nel vivo.

Corpi, Corpi, Corpi: Cosa c'è da sapere

Bodies Bodies racconta la storia di un gruppo di ventenni che rimane bloccato in una villa isolata durante un uragano. Quando un party game in stile lupo mannaro va storto, viene trovato un vero cadavere e parte la corsa per identificare l'assassino. Aspettatevi colpi di scena e numerose pugnalate alle spalle, sia letterali che figurative.

Si tratta di un classico slasher, e la commistione tra commedia e omicidio significa che probabilmente piacerà ai fan di film come Scream, piuttosto che a chi è alla ricerca di brividi davvero terrificanti.

Il film è diretto da Halina Reijn ed è il suo primo film in lingua inglese. È interpretato da Pete Davidson(SNL), Amanda Stenberg(Dear Evan Hansen), Maria Bakalova(Borat Subsequent Moviefilm) e Lee Pace(Lo Hobbit).

Corpi Corpi Corpi: Data di uscita

Bodies Bodies ha avuto un'uscita limitata a partire dal 5 agosto 2022 in alcune città selezionate degli Stati Uniti. Poi, il 12 agosto è stato distribuito in tutto il paese, con proiezioni internazionali successive. È uscito nelle sale del Regno Unito il 2 settembre 2022.

Negli Stati Uniti è stato distribuito in download digitale il 27 settembre 2022, seguito da Blu-Ray e DVD il 18 ottobre 2022.

Bodies Bodies Bodies: Come guardarlo a casa

Bodies Bodies Bodies non ha ancora raggiunto le piattaforme di streaming su abbonamento, ma è possibile acquistare o noleggiare il film on demand dai soliti punti vendita.

Tra questi, Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube, Vudu e altri ancora.

Se si preferisce una copia fisica, negli Stati Uniti sono disponibili le versioni Blu-ray e DVD. La data di uscita nel Regno Unito non è ancora stata specificata, ma i preordini sono già attivi su Amazon.

Corpi Corpi Corpi: Trailer

Pocket-lint ha incorporato l'ultimo trailer di Bodies Bodies Bodies all'inizio di questa pagina.

Ecco il vecchio trailer:

