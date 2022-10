Welcome to Wrexham Stagione 2: cosa sappiamo finora?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il mondo del calcio stentava a crederci quando la star di Deadpool, Ryan Reynolds, e Rob McElhenny si sono uniti per acquistare il Wrexham AFC (Clwb Pêl-droed Wrecsam in gallese), una squadra di calcio del Galles settentrionale.

Da allora molte cose sono cambiate per il club. Le sue fortune in campo sono migliorate drasticamente grazie ad alcuni investimenti necessari, le strutture sono state migliorate, il club ha firmato un importante contratto di sponsorizzazione della maglia con una delle più grandi aziende del mondo, TikTok, e ha ottenuto un programma televisivo tutto suo: Welcome to Wrexham.

La prima stagione dello show si è conclusa, ma ce ne sarà una seconda. Rob McElhenny è intervenuto su Twitter al termine della prima stagione per confermare che ci sarà una seconda puntata.

Ops. Mi dispiace. Stasera è l'ultimo episodio della STAGIONE 1 di @WrexhamFX



La STAGIONE 2 tornerà l'anno prossimo. Nel mio contratto c'è una clausola che stabilisce che non farò niente di meno di 16 stagioni di uno show televisivo :)- Rob McElhenney (@RMcElhenney) 13 ottobre 2022

Quando andrà in onda la seconda stagione?

Finora sappiamo solo che la seconda stagione andrà in onda l'anno prossimo. Quindi, a un certo punto, nel 2023. La serie di documentari viene girata durante la stagione di football 2022/23, quindi probabilmente le riprese non termineranno prima della tarda primavera del 2023, il che significa che non andrà in onda per almeno un paio di mesi dopo, come la prima stagione.

Se i tempi si adattano al programma di quest'anno, ciò significa che andrà in onda verso la fine di agosto del 2023.

Dove posso guardare/streamare Welcome to Wrexham?

Negli Stati Uniti è possibile vedere la serie su FX o in streaming su Hulu. Quest'ultimo, ovviamente, richiede un abbonamento.

Altrove, nel Regno Unito, è possibile vedere la serie in streaming su Disney Plus, ma anche in questo caso è necessario un abbonamento.

Qual è la storia finora?

Nella prima stagione abbiamo un primo assaggio di quello che succede dietro le quinte quando McElhenny e Reynolds prendono in mano il club di calcio. È la prima volta che i due si cimentano insieme in un'attività sportiva, ma rilevano un club che lotta nelle ultime posizioni del calcio inglese.

Il Wrexham AFC, pur essendo un club gallese, fa parte del sistema calcistico inglese, dove si trova appena fuori dal livello più basso della English Football League (EFL), nella Vanarama National League. È fuori dai livelli della EFL dal 2008, dopo aver trascorso gli 87 anni precedenti nelle divisioni inferiori della Football League.

Il desiderio di Reynolds e McElhenny di acquistare un club storico e sfortunato li ha portati al Wrexham, un club fondato nel 1864 e che finora è stato perseguitato da problemi finanziari e da prestazioni sul campo poco entusiasmanti per gran parte del XXI secolo.

Nella prima stagione vediamo che i due si concentrano sulla svolta, sia dentro che fuori dal campo, con la squadra che raggiunge la finale dei play-off e si avvicina incredibilmente alla promozione in EFL. La stagione culmina con la finale dell'FA Trophy allo stadio di Wembley, con il club che gioca davanti a 25.000 tifosi.

Il finale di stagione di stasera è la mia suoneria per sempre. #WrexhamFX pic.twitter.com/m8DB48eepf- Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 12 ottobre 2022

Cast e protagonisti

Trattandosi di una docuserie su una squadra di calcio, il numero di persone che fanno la loro apparizione negli show è, francamente, enorme. Quindi non li elencheremo tutti. Ecco alcuni dei nomi più importanti e dei volti che vedrete più spesso nel corso della serie.

Ryan Reynolds - comproprietario del Wrexham AFC

Rob McElhenny - comproprietario del Wrexham AFC

Humphrey Ker - Direttore esecutivo, Wrexham AFC

Phil Parkinson - Manager, Wrexham AFC

Shaun Harvey - consigliere del consiglio di amministrazione, Wrexham AFC

Wayne Jones - proprietario, The Turf

Fleur Robinson - Amministratore delegato, Wrexham AFC

Paul Mullin - attaccante, Wrexham AFC

Jordan Davies - centrocampista, Wrexham AFC

Cosa devo sapere?

Il Wrexham AFC gioca le sue partite in casa al Racecourse Ground, uno degli stadi più antichi del mondo, che può ospitare un massimo di circa 10.000 tifosi. Da quando è stato rilevato, ogni settimana è quasi al completo e il club è diventato più popolare che mai.

La proprietà del club calcistico da parte di McElhenny e Reynold è iniziata nella classica forma di Ryan Reynolds con alcuni spot pubblicitari e televisivi piuttosto esilaranti. La parodia della pubblicità dell'azienda di rimorchi Ifor Williams è stata particolarmente apprezzata, così come lo spot in cui i due hanno annunciato per la prima volta lo show Welcome to Wrexham, con un anglofono che "traduceva" per loro.

Nella prima stagione sotto la nuova proprietà, la maglia da trasferta del Wrexham è stata disegnata come tributo a McElhenny nello stile della maglia dei Philadelphia Eagles. Era verde scuro e presentava la scritta "It's Always Sunny" cucita sul retro del colletto, come riferimento alla serie più famosa dell'attore.

Per l'ultima stagione, è stata sostituita da una maglia blu con la scritta "Ymdrech Mwyafswm" sul retro, che si traduce in "Maximum Effort" (massimo sforzo), in omaggio all'omonima casa di produzione di Ryan Reynolds.

McElhenny si è fatto apprezzare dai tifosi - e dalla nazione gallese in generale - imparando a parlare il gallese, imparando a pronunciare il nome del luogo più lungo del Galles e le parole dell'inno nazionale, cantandolo appassionatamente alla finale dell'FA Trophy alla fine della sua prima stagione in carica e - così facendo - aumentando il profilo della lingua e del Paese.

Nella seconda stagione il club tenterà ancora una volta di tornare in EFL e, se la forma della prima stagione è quella che conta, sarà più che possibile.

