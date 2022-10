Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il primo film di Pitch Perfect ha debuttato nel 2012 e ha generato due sequel e una serie spin-off che debutterà su Peacock.

La serie di film Pitch Perfect segue un gruppo acapella di sole ragazze della Barden University, le Barden Bellas. Le ragazze passano dalle competizioni collegiali a quelle nazionali e alle tournée mondiali. Il film originale è stato un successo a sorpresa al botteghino, incassando oltre 100 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre la serie stessa ha guadagnato 565 milioni di dollari in totale. Pitch Perfect 2 ha ottenuto il bottino più grande, incassando 287 milioni di dollari, il massimo per una commedia musicale.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Naturalmente, questo successo significa che ci saranno altri Pitch Perfect nel prossimo futuro.

Pitch Perfect: Bumper in Berlin debutterà il 23 novembre sul servizio di video streaming Peacock. La serie di sei episodi sarà incentrata sul personaggio di Adam Devine, Bumper, presente nei film. Con Bumper a Berlino all'orizzonte, è il momento perfetto per iniziare un rewatch della serie. La storia dei film di Pitch Perfect e della serie in arrivo è raccontata in ordine cronologico, quindi è consigliabile guardarli in base alla data di uscita per seguire la storia dall'inizio alla fine.

Pitch Perfect (2012 - Film)

Dove guardare in streaming: Guarda Pitch Perfect su Amazon

Pitch Perfect è stato diretto da Jason Moore e scritto da Kay Cannon. La storia è ispirata a Pitch Perfect: The Quest for Collegiate a Capella Glory, un libro di saggistica di Mickey Rapkin. Il film segue Beca (Anna Kendrick) mentre entra al primo anno del Barden College per volere del padre. Beca è più interessata alla musica che al college e viene presto avvicinata da Aubery (Anna Camp) per unirsi al gruppo acapella femminile del college, le Barden Bellas.

Le Bellas sono attualmente ai minimi storici dopo il fiasco di vomito di Aubrey (la leader del gruppo) durante l'ultima esibizione. Ma sono ancora concentrate sulla competizione.

Pitch Perfect 2 (2015 - Film)

Dove guardare in streaming: Guarda Pitch Perfect 2 su Amazon

Pitch Perfect 2 è stato diretto da Elizabeth Banks, che interpreta Gail in tutta la serie di film. Il film riprende tre anni dopo il primo e vede Beca come co-leader delle Barden Bellas insieme a Chloe (Brittany Snow). Le Bellas hanno vinto tre campionati nazionali ICCA consecutivi, il che le porta a esibirsi al Kennedy Center per il compleanno di Barack Obama. Sfortunatamente, Patricia "Fat Amy" Hobart (Rebel Wilson) subisce un malfunzionamento del guardaroba durante l'esibizione.

Questo fa sì che le Bellas vengano messe in disgrazia e bandite dalle competizioni. Beca riesce a mediare un accordo che permetterà alla squadra di tornare a gareggiare se riuscirà a vincere i Campionati Mondiali A Capella in Europa, una competizione mai vinta da una squadra americana.

Pitch Perfect 3 (2017 - Film)

Dove guardare in streaming: Guarda Pitch Perfect 3 su Amazon

Pitch Perfect 3 è stato diretto da Trish Sie e scritto da Mike White e Kay Cannon. Il film è ambientato appena due anni dopo Pitch Perfect 2, il terzo capitolo della serie. Vede le Bellas, ormai laureate, lottare per adattarsi alla vita al di fuori del college. Così, quando il gruppo riceve l'opportunità di esibirsi in una tournée dell'USO, la coglie al volo.

Naturalmente, il tour USO si trasforma in una competizione contro altre band.

Al gruppo si unisce Emily (Hailee Steinfeld), l'attuale leader delle Barden Bellas. Inoltre, una volta che le Barden Bellas arrivano in Europa, Fat Amy si trova ad affrontare il padre da cui si è allontanata, Fergus (John Lithgow), un pericoloso signore del crimine che spera di riallacciare i rapporti con la figlia.

Dove si colloca il nuovo show di Pitch Perfect in questo ordine?

Bumper in Berlin è una serie spin-off di Pitch Perfect incentrata sul personaggio di Adam Devine, Bumper. (Nella serie cinematografica è nato come cantante di un gruppo acapella maschile rivale). Bumper in Berlin va visto subito dopo Pitch Perfect 3 nell'ordine di visione.

Pitch Perfect: Bumper in Berlin (serie TV Peacock in arrivo a novembre 2022)

Bumper in Berlin è una serie spin-off di Pitch Perfect incentrata sul personaggio di Adam Devine, Bumper. (Nella serie cinematografica è nato come cantante di un gruppo acapella maschile rivale).

Bumper in Berlin va visto subito dopo Pitch Perfect 3 nell'ordine di visione. Il film mostra Bumper che vive in Germania dopo che una delle sue canzoni è in cima alle classifiche del paese. Anche Sarah Hyland e Jameela Jamil reciteranno nella serie.

Guardate qui il primo teaser di Pitch Perfect: Bumper in Berlin, che sarà trasmesso in anteprima su Peacock il 23 novembre 2022.

Versione senza spoiler: Guarda i film e la serie di Pitch Perfect in ordine sparso

OK, ecco la versione sintetica della guida di cui sopra. È priva di spoiler.

Ordine dei film e delle serie di Pitch Perfect (data di uscita e cronologia)

Pitch Perfect (2012 - Film)

Pitch Perfect 2 (2015 - Film)

Pitch Perfect 3 (2017 - Film)

Pitch Perfect: Bumper in Berlin (serie TV Peacock in arrivo a novembre 2022)

Ti piaciuto?

Allora forse vi piaceranno le nostre guide all'ordine di visione dei film:

Abbiamo anche queste indiscrezioni sui film in uscita:

Scritto da Maggie Tillman.