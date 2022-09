Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Star Trek: Strange New Worlds ha debuttato nel luglio 2022, ma è già disponibile un primo sguardo ufficiale alla seconda stagione.

Se siete fan di Star Trek: The Original Series (TOS), la nuova serie Paramount Plus Star Trek è fatta per voi. Star Trek: Strange New Worlds segue l'equipaggio della USS Enterprise 10 anni prima che il Capitano Kirk prenda il timone. Potrete seguire l'equipaggio guidato da personaggi che hanno fatto il loro debutto nella TOS, come il Capitano Christopher Pyke (Anson Mount), Spock (Ethan Peck) e Numero Uno (Rebecca Romijn), tutti in abiti ispirati alla TOS. Strange New Worlds rinuncia anche ai moderni archi stagionali di Star Trek e si concentra invece sull'equipaggio che indaga su un nuovo mondo o mistero e lo risolve in un episodio, proprio come nella TOS.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su Star Trek: Strange New Worlds.

Star Trek: Strani nuovi mondi: quello che c'è da sapere

Star Trek: Strange New Worlds segue l'equipaggio della USS Enterprise 10 anni prima del Capitano Kirk e degli eventi della Serie Originale (TOS). Naturalmente, l'Enterprise ha una missione quinquennale: esplorare strani nuovi mondi, cercare nuove vite e nuove civiltà, andare coraggiosamente dove nessuno è mai andato prima. La serie, tuttavia, non inizia necessariamente con la prima stagione, poiché gli attori che interpretano il Capitano Pyke, Spock e Numero Uno debuttano tutti nella seconda stagione di Star Trek: Discovery prima di salire a bordo della USS Enterprise.

Lo Spock di Ethan Peck, in particolare, svolge un ruolo importante nella seconda stagione di Star Trek: Discovery.

L'aspetto divertente di Strange New Worlds è che lo stile della serie rende possibili molti tipi di divertenti easter egg di Star Trek. Ogni settimana c'è una sola storia contenuta, con l'equipaggio della USS Enterprise come costante. Questo e la fantastica estetica ispirata agli anni Sessanta.

Star Trek Strange New Worlds: data di uscita

La seconda stagione di Strange New Worlds non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe debuttare nel 2023.

Star Trek Strange New Worlds: come guardare

La prima stagione di Star Trek: Strange New Worlds è disponibile su Paramount Plus, e probabilmente lo sarà anche la seconda. Il servizio di streaming costa 4,99 dollari al mese negli Stati Uniti.

Per saperne di più su Paramount Plus, consultate la guida di Pocket-lint qui.

Star Trek Strange New Worlds: cast

La maggior parte dell'equipaggio della USS Enterprise tornerà nella seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds. Naturalmente, ci saranno alcune facce nuove e, in questo caso, alcune facce familiari. Paul Wesley assumerà il ruolo di un giovane James T. Kirk. C'è anche la speranza di vedere un giovane Montgomery "Scotty" Scott nella serie, ma per ora non ci sono notizie ufficiali sul casting.

Detto questo, è ovvio che la serie è disposta a ricantare personaggi della TOS, quindi chissà chi potremmo vedere comparire in un cameo in un singolo episodio?

Anson Mount come Christopher Pike

Ethan Peck nel ruolo di Spock

Jess Bush nel ruolo di Christine Chapel

Christina Chong nel ruolo di La'an Noonien-Singh

Celia Rose Gooding nel ruolo di Nyota Uhura

Melissa Navia: Erica Ortegas

Babs Olusanmokun: Joseph M'Benga

Rebecca Romijn: Una Chin-Riley / Numero Uno

Paul Wesley: James T. Kirk

Star Trek Strani nuovi mondi: trailer

La Paramount ha pubblicato una clip in anteprima della seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds. La clip mostra l'Erica Ortega di Melissa Navia che racconta la sua eccitazione nel momento in cui si unisce al gruppo di sbarco della prossima missione dell'Enterprise. Guardatelo qui sotto.

Ortega si prepara per una missione in trasferta (clip esclusiva S2)

Star Trek Strange New Worlds: come recuperarlo

Se volete scoprire tutti gli easter egg del canone di Star Trek nascosti in Strange New Worlds, non avete altra scelta che consultare la nostra guida cronologica alla visione di Star Trek. Se invece cercate qualcosa di meno scoraggiante, vale la pena di dare un'occhiata alle introduzioni dei personaggi in Star Trek: Discovery.

Inoltre, vale la pena di recuperare Star Trek: TOS e i film con il cast della Serie Originale prima della seconda stagione.

Scritto da Maggie Tillman.