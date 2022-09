Star Trek Discovery stagione 5: tutto quello che sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Star Trek: Discovery ha debuttato per la prima volta nel 2017 e da allora ha fatto da apripista a una flotta di nuovi show di Star Trek ed è in procinto di diventare lo show più visto su Paramount Plus. Per fortuna salteremo a bordo della USS Discovery per una quinta stagione, dato che Paramount ha recentemente condiviso un primo sguardo alla prossima stagione durante la celebrazione dello Star Trek Day. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione di Star Trek: Discovery.

Star Trek Discovery stagione 5: cosa c'è da sapere

Star Trek: Discovery si svolge più lontano nel futuro rispetto a qualsiasi altra serie dell'universo di Star Trek. Questo potrebbe sorprendere chi ha visto solo la prima o le prime due stagioni della serie, perché l'equipaggio della USS Discovery è stato mandato oltre 900 anni nel futuro, nell'anno 3188. L'equipaggio arriva in questo nuovo futuro e trova la Federazione Unita dei Pianeti sciolta e i viaggi nello spazio molto più difficili a causa di un evento noto come "The Burn".

L'equipaggio della USS Discovery si mette in viaggio per ristabilire la Federazione Unita dei Pianeti. Nella quinta stagione, la Discovery è capitanata da Michael Burnham (Sonequa Martin-Green). Naturalmente sarà affiancata dal suo primo ufficiale Saru (Doug Jones). A rendere le cose più difficili per Burnham è il fatto che la USS Discovery ha perso la sua Spore Drive, che le permetteva di viaggiare a curvatura. Per quanto riguarda ciò che possiamo aspettarci nella prossima stagione, la trama è stata anticipata durante lo Star Trek Day e ruota attorno a Burnham e all'equipaggio a caccia di un potente oggetto antico. Possiamo supporre che ci addentreremo anche nel processo di ricostruzione della Federazione dei Pianeti, visto che la Terra ha accettato di rientrare nel finale della quarta stagione.

Star Trek Discovery stagione 5: data di uscita

Non c'è ancora una data di uscita per la quinta stagione di Star Trek: Discovery, ma si prevede che uscirà nella prima metà del 2023.

Star Trek Discovery stagione 5: come guardare

Le stagioni da 1 a 4 di Star Trek Discovery sono disponibili su Paramount Plus, quindi probabilmente lo sarà anche la quinta. Il servizio di streaming parte da 4,99 dollari al mese negli Stati Uniti. Per saperne di più su Paramount Plus, consultate la nostra guida qui.

Star Trek Discovery stagione 5: cast

La maggior parte dell'equipaggio tornerà per la quinta stagione di Star Trek: Discovery. Sonequa Martin-Green tornerà nel ruolo di Michael Burnham, così come Doug Jones nel ruolo di Saru. Ecco una panoramica su chi aspettarsi nella quinta stagione:

Sonequa Martin-Green nel ruolo di Michael Burnham

Doug Jones nel ruolo di Saru

Anthony Rapp nel ruolo di Paul Stamets

Mary Wiseman nel ruolo di Sylvia Tilly

Wilson Cruz nel ruolo di Hugh Culber

Blu del Barrio: Adira Tal

David Ajala: Cleveland "Book" Booker

Star Trek Discovery: I trailer

Finora la Paramount non ha rilasciato alcun trailer. Ma ha condiviso su YouTube un tour del set della quinta stagione, guidato da Wilson Cruz (che interpreta Hugh Culber). Potete vederlo qui sotto:

Star Trek: Discovery - Tour del set della quinta stagione

Star Trek Discovery: Come recuperare

L'universo di Star Trek abbraccia letteralmente più di mille anni di storia nei suoi diversi film e spettacoli. Star Trek: Discovery è unico perché lo fa da solo, con un salto temporale di 900 anni tra la seconda e la terza stagione. Se volete davvero entrare nei dettagli di ciò che accade a fianco dell'equipaggio della USS Discovery, date un'occhiata alla nostra guida cronologica ai film e agli show di Star Trek.

