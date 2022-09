La retroilluminazione dei TV T2 di Govee crea l'atmosfera della serata cinematografica

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se vi piace l'aspetto della tecnologia Philips Ambilight, ma non siete in grado di sostituire l'intero televisore, l'azienda di illuminazione intelligente Govee potrebbe avere la risposta. Govee ha appena annunciato il TV Backlight T2, la prima retroilluminazione TV a doppia telecamera al mondo con una maggiore precisione nella corrispondenza dei colori.

Il dispositivo a doppia telecamera, che si trova nella parte superiore dello schermo, utilizza la tecnologia Envisual brevettata da Govee per scansionare il contenuto che si sta guardando e abbinare i colori che vede con quelli che proietta sulla parete retrostante. Per garantire le prestazioni più accurate possibili, utilizza un metodo di acquisizione "a divisione di zone", che divide lo schermo in un certo numero di zone. In questo modo è in grado di individuare con maggiore precisione le variazioni di colore e di offrire effetti di illuminazione personalizzati, indipendentemente da ciò che si sta guardando.

Giunto alla sua seconda generazione, il T2 migliora l'Immersion T1 di Govee catturando un numero più che doppio di punti pixel ogni mezzo secondo, passando da 171K punti pixel a 354K, senza dubbio grazie alla telecamera aggiuntiva di questo modello. Ciò aumenta la precisione della corrispondenza cromatica del 40%.

Il proiettore ha inoltre raddoppiato il numero di sfere luminose RGBIC nella sua retroilluminazione, portandolo a 60 per metro, per un effetto wall-washing più vivace, e ha incorporato chip IC (Independent Control) in ogni luce, in modo da poter visualizzare più effetti e colori in una singola zona. Ciò contribuisce a creare una transizione luminosa più naturale e omogenea tra le scene.

Come ci si aspetterebbe, è possibile abbinare TV Backlight 2 ad altre luci intelligenti Govee e attivare la modalità DreamView attraverso l'App Govee Home, in modo che tutte possano lavorare insieme per un impatto ancora maggiore.

Facile da installare e compatibile con gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, il TV Backlight T2 sarà disponibile prima per i televisori da 55-65 pollici, al prezzo di 139,99 dollari/£149,99/€149,99, mentre la versione da 75-85 pollici arriverà negli Stati Uniti in ottobre.

Scritto da Verity Burns.