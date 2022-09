Come guardare l'ultima partita di tennis di Roger Federer

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il 15 settembre la leggenda del tennis Roger Federer ha annunciato il suo ritiro da questo sport, dopo una carriera incredibile che lo ha visto vincere 20 tornei del Grande Slam.

Federer ha detto ai fan che avrebbe giocato la Laver Cup a Londra e che quello sarebbe stato il suo ultimo torneo competitivo. La sua ultima partita competitiva sarà un incontro di doppio con il suo vecchio rivale Rafael Nadal.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'ultima partita agonistica di Roger Federer, come vederla e a che ora è in programma.

Quando sarà l'ultima partita di tennis di Roger Federer?

Roger Federer giocherà la sua ultima partita con Rafael Nadal come membro del Team Europe nella Laver Cup. Federer non giocherà in singolare a causa dei suoi ricorrenti problemi al ginocchio, quindi la partita di doppio con Nadal sarà la sua ultima.

La partita si svolgerà il 23 settembre 2022 e seguirà quella di Murray contro De Minaur nel suo incontro di singolare. La partita di singolare inizierà alle 19:00 (BST). La partita di Federer dovrebbe iniziare intorno alle 20:20 (BST).

Come vedere l'ultima partita di Federer con Nadal

Dipende da dove ci si trova nel mondo per vedere Roger Federer e Rafael Nadal affrontare Sock e Tiafoe nella sua ultima partita di tennis.

Per chi si trova nel Regno Unito, la copertura della Laver Cup viene trasmessa da Eurosport, che fa parte di Discovery+. È necessario un abbonamento, che costa 6,99 sterline al mese per Intrattenimento e Sport. È possibile abbonarsi anche tramite Amazon Prime Video.

Per chi si trova negli Stati Uniti, la trasmissione è affidata a Tennis Channel. È possibile seguire lo streaming attraverso fuboTV o DirectTV Stream.

Sul sito web della Laver Cup è disponibile un elenco delle emittenti che detengono i diritti per ogni Paese, nel caso in cui siate altrove nel mondo e vogliate seguire la partita.

Cos'è la Laver Cup e come funziona?

La Laver Cup si svolge dal 23 settembre al 25 settembre 2022 a Londra. Si tratta di un torneo su campi duri indoor tra la squadra Europa e la squadra Mondo.

Giunta alla sua quinta edizione, la Laver Cup si disputa all'O2 di Londra e mette i sei migliori giocatori europei contro i sei migliori giocatori del resto del mondo.

La Laver Cup consiste in cinque sessioni giocate nell'arco di tre giorni e le partite di singolare e di doppio sono entrambe al meglio dei tre set. In caso di set divisi, il terzo set viene assegnato a un tie breaker di 10 punti.

La squadra vincitrice deve raggiungere 13 punti.

Potete leggere tutto su come funziona sul sito web della Laver Cup. Qui di seguito potete vedere anche un video.

