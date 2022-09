Come guardare il film Hot Take: Il processo Depp/Heard

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il processo per diffamazione a carico di Johnny Depp e Amanda Heard è stato un argomento scottante per i mesi di aprile e maggio del 2022. Se lo avete seguito, avrete senza dubbio scelto da che parte stare e conoscerete anche il risultato.

Il processo ha attirato un'enorme attenzione da parte dei media, quindi non sorprende che ne sia stato tratto un film. Ciò che forse sorprende di più è la data di uscita del film.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su Hot Take: The Depp/Heard Trial, compresa la data di uscita e come vederlo.

Hot Take: The Depp/Heard Trial data di uscita

30 settembre 2022

Il film Hot Take: The Depp/Heard Trial uscirà il 30 settembre 2022.

Si dice che la produzione del film sia stata accelerata da Tubi e MarVista. Adam Lewinson, chief content officer di Tubi , ha dichiarato a Variety che la piattaforma voleva "catturare un'interpretazione tempestiva di una storia che è entrata a far parte dello Zeitgeist culturale, dipingendo un quadro unico di ciò che milioni di persone hanno visto nei titoli dei giornali durante l'estate".

Hot Take: Il processo Depp/Heard, come guardarlo

Hot Take: The Depp/Heard Trial sarà disponibile per la visione sulla piattaforma di streaming Tubi di Fox quando uscirà. Tubi è un servizio di streaming gratuito negli Stati Uniti, ma la piattaforma non è disponibile nel Regno Unito.

Al momento, sembra che il film non sarà disponibile per la visione nel Regno Unito, anche se aggiorneremo questo articolo se sapremo qualcosa di diverso.

Hot Take: La trama del processo a Depp/Heard

Hot Take: The Depp/Heard Trial racconterà la storia drammatizzata del processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amanda Heard, conclusosi il 1° giugno 2022.

Il processo ha visto Depp citare in giudizio la Heard per 50 milioni di dollari, sostenendo che la Heard ha compromesso il lavoro di Depp quando avrebbe insinuato che lui avesse abusato di lei in un articolo del Wasington Post nel 2018. La donna non ha fatto il suo nome, ma Depp ha affermato che l'accusa gli ha impedito di ottenere lavori di recitazione.

Si dice che il film seguirà la relazione tra Depp e la Heard dentro e fuori dal tribunale e racconterà la storia del processo per diffamazione durato due mesi.

Il processo ha visto la giuria schierarsi dalla parte di Depp, assegnandogli 10 milioni di dollari di danni compensativi e 5 milioni di dollari di danni punitivi, anche se questi ultimi sono stati ridotti. La Heard ha vinto una delle sue tre controdenunce: Depp è stato ritenuto responsabile di una dichiarazione diffamatoria fatta sulla Heard nel 2016.

Recentemente è em ersa la notizia che Depp sta frequentando Joelle Rich, l'avvocato che lo ha rappresentato nella causa intentata nel Regno Unito contro il quotidiano The Sun. La Rich non era uno degli avvocati che lo hanno rappresentato nel processo contro la Heard e, sebbene fosse presente in aula, il film Hot Take: The Depp/Heard Trial non dovrebbe parlare di questa nuova relazione.

Hot Take: il cast del processo Depp/Heard

Hot Take: Il processo Depp/Heard vedrà Johnny Depp interpretato da Mark Hapka di Days of Our Lives, mentre Amanda Heard sarà interpretata da Megan Davis.

Melissa Marty di Station 19 interpreterà l'avvocato di Johnny Depp, Camille Vasquez, mentre Mary Carrig sarà l'avvocato di Amanda Heard, Elaine Bredehoft.

Il film è stato scritto da Guy Nicolucci e sarà diretto da Sara Lohman. È stato prodotto da Brittany Clemons, Angie Day, Marianne C. Wunch, Hannah Pillemer e Fernando Szew.

Scritto da Britta O'Boyle.