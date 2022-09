Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È passato quasi un decennio dall'uscita di Hunger Games - i film, per lo meno.

Hunger Games è un franchise composto da quattro film di successo, ma è basato su tre romanzi altrettanto popolari di Suzanne Collins. È ambientato in un futuro distopico a Panem - una nazione nordamericana composta da 12 distretti, con un Campidoglio che governa su tutti. Come punizione per essersi ribellati 74 anni prima, ogni distretto deve selezionare un ragazzo e una ragazza tra i 12 e i 18 anni per competere negli Hunger Games, una gara annuale in cui vince l'ultimo sopravvissuto. A Capitol gli Hunger Games sono trattati come una Coppa del Mondo. Ma più lontano, a Panem, la gente prova risentimento per i Giochi.

È qui che incontriamo la protagonista della storia: Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), un tributo femminile proveniente dal Distretto 12.

I film di Hunger Games hanno fruttato 2,9 miliardi di dollari al botteghino e hanno catapultato la carriera della Lawrence. (Lo stesso anno in cui uscì il primo Hunger Games, vinse un Oscar). Ma la storia dei Giochi non finisce con lei nei primi film. Un nuovo film di Hunger Games è in arrivo. Previsto per il 2023, è basato su un romanzo prequel omonimo di Suzanne Collins intitolato La ballata degli uccelli e dei serpenti. Il film sarà incentrato su un giovane Presidente Snow che si trova a dover fare da mentore a un tributo femminile del Distretto 12. Francis Lawrence tornerà a dirigere il film. Francis Lawrence torna alla regia, dopo aver diretto tre dei film originali.

Con il nuovo film in uscita l'anno prossimo, è il momento perfetto per rivisitare Panem.

Come guardare i film di Hunger Games in ordine (ordine cronologico e data di uscita)

I film di Hunger Games sono usciti nei cinema in ordine cronologico. È il modo migliore per guardarli. Se non sapete quale sia il primo o volete saperne di più sulla storia e su come si sviluppa nei quattro film di Hunger Games, continuate a leggere. Ma tenete presente che potrebbero esserci degli spoiler. Passate alla fine di questa guida per una versione senza spoiler.

Hunger Games (2012)

Diretto da: Gary Ross

Gary Ross Sceneggiatura di: Gary Ross, Suzanne Collins, Bill Ray

Gary Ross, Suzanne Collins, Bill Ray Prodotto da: Lionsgate

Lionsgate Distribuito da: Lionsgate

Lionsgate Box office: 694 milioni di dollari

694 milioni di dollari Durata: 142 minuti

142 minuti Tratto da: The Hunger Games di Suzanne Collins (Amazon)



The Hunger Games di Suzanne Collins (Amazon) Dove vederlo in streaming:Amazon Prime Video

Il primo film introduce un continente distopico chiamato Panem, dove 12 diversi distretti sono governati da Capitol. Ogni anno, come parte di una tradizione che segna l'anniversario della ribellione dei distretti, ogni distretto deve inviare un ragazzo e una ragazza di età compresa tra i 12 e i 18 anni a competere in una lotta all'ultimo sangue nota come Hunger Games. Sebbene a Capitol i Giochi siano trattati alla stregua di una Copia Mondiale, man mano che ci si allontana gli abitanti di Panem sono sempre più risentiti. Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) è una sedicenne del Distretto 12, il più povero e il più lontano dal Campidoglio.

Il distretto fa una lotteria per decidere quali bambini saranno scelti e quando la sorella minore di Katniss, Primrose (Willow Shields), viene scelta, Katniss si offre volontaria al posto della sorella. Presto si unisce a Peeta (Josh Hutcherson), il ragazzo scelto dal suo distretto, e vengono scortati al Campidoglio. Hunger Games è stato diretto da Gary Ross, che ha scritto la sceneggiatura con Billy Ray e Suzanne Collins.

Hunger Games - Fuoco di guerra (2013)

Regia: Francis Lawrence

Francis Lawrence Sceneggiatura di: Simon Beaufoy, Michael deBruyn

Simon Beaufoy, Michael deBruyn Prodotto da: Lionsgate

Lionsgate Distribuito da: Lionsgate

Lionsgate Box office: 865 milioni di dollari

Durata: 146 minuti

Basato su: Catching Fire di Suzanne Collins (Amazon)

Catching Fire di Suzanne Collins (Amazon) Dove vederlo in streaming: Amazon Prime Video

Catching Fire riprende con Katniss e Peeta che sono tornati nel Distretto 12 dopo aver sconfitto il Campidoglio. (Come parte del loro piano vincente, hanno finto di innamorarsi).

Ricevono la visita del Presidente Snow (Donald Sutherland), che rivela a Katniss che le sue azioni hanno gettato i distretti in uno stato di ribellione. Snow decide di mandare Katniss e Peeta in giro per tutti i distretti di Panem, con l'aspettativa che continuino la loro farsa e non minino il suo potere. Quando Snow non è convinto che i due siano davvero innamorati, viene rivelato che per la prima volta, per i 75esimi Hunger Games, i partecipanti ai Giochi saranno selezionati tra i campioni precedenti. Katniss, unica vincitrice vivente del Distretto 12, si assicura un posto in gara.

Francis Lawrence è il regista di Catching Fire e ha diretto anche gli ultimi due film originali di Hunger Games. Dirigerà anche il prossimo film prequel in uscita nel 2023.

Hunger Games Mockingjay - Parte prima (2014)

Diretto da: Francis Lawrence

Francis Lawrence Sceneggiatura di: Danny Strong, Peter Craig

Danny Strong, Peter Craig Prodotto da: Lionsgate

Lionsgate Distribuito da: Lionsgate

Lionsgate Box office: 755 milioni di dollari

milioni di Durata: 123 minuti

123 minuti Basato su: Mockingjay di Suzanne Collins (Amazon)

Mockingjay di Suzanne Collins (Amazon) Dove vederlo in streaming: Amazon Prime Video

Dopo la sua fuga dai 75esimi Hunger Games, Katniss viene scortata al Distretto 13. È un quartier generale segreto della Ribellione. È un quartier generale segreto e sotterraneo della Ribellione. Lì incontra la presidente della Ribellione, Alma Coin (Julianne Moore). Chiede a Katniss di aiutarla a conquistare i cuori e le menti degli altri distretti, girando video di propaganda e combattendo contro l'oppressione del Campidoglio. Peeta, nel frattempo, è tenuto prigioniero dal Campidoglio e viene usato per cercare di fermare Katniss e reprimere la crescente rivoluzione da lei avviata. Alla fine, tutti i distretti di Panem dovranno scegliere tra la Ribellione e il Campidoglio.

Hunger Games Mockingjay - Parte seconda (2015)

Diretto da: Francis Lawrence

Francis Lawrence Sceneggiatura di: Peter Craig, Danny Strong

Peter Craig, Danny Strong Prodotto da: Color Force

Color Force Distribuito da: Lionsgate

Lionsgate Incasso: 658 milioni di dollari

milioni di Durata: 137 minuti

137 minuti Basato su: Mockingjay di Suzanne Collins (Amazon)

Mockingjay di Suzanne Collins (Amazon) Dove vederlo in streaming: Amazon Prime Video

Nel quarto e attualmente ultimo film di Hunger Games, la Ribellione tenta di curare Peeta dal lavaggio del cervello di Capitol, che gli ha fatto tentare di uccidere Katniss. Nel frattempo, Katniss ha contribuito a portare la maggior parte dei distretti dalla parte della Ribellione grazie ai video di propaganda di Alma Coin. Katniss fa anche parte della Squadra delle Stelle, un gruppo di soldati d'élite che combatte per la Ribellione. Si imbarcano in una pericolosa missione al Campidoglio, con l'obiettivo di uccidere il Presidente Snow. Il gruppo accetta a malincuore di portare con sé Peeta per poterlo inserire nei video di propaganda, anche se non sono ancora sicuri che ci si possa fidare completamente di lui.

Dove si colloca il nuovo film di Hunger Games in questo ordine?

The Ballad of Songbirds and Snakes è un prequel di prossima uscita ambientato 65 anni prima degli eventi della serie originale. Quando sarà disponibile nelle sale o online, lo guarderete per primo in un rewatch di Hunger Games.

Hunger Games: La ballata degli uccelli e dei serpenti (2023)

Diretto da: Francis Lawrence

Francis Lawrence Sceneggiatura di: Michael Arndt

Michael Arndt Prodotto da: Color Force

Color Force Distribuito da: Lionsgate

Lionsgate Tratto da: La ballata degli uccelli e dei serpenti di Suzanne Collins (Amazon)



La ballata degli uccelli e dei serpenti di Suzanne Collins (Amazon) Dove vederlo: Esce il 17 novembre 2023

La ballata degli uccelli e dei serpenti (The Ballad of Songbirds and Snakes) è un prequel di prossima uscita ambientato 65 anni prima degli eventi della serie originale. Quando sarà disponibile nelle sale o online, lo si potrà vedere prima in un rewatch di Hunger Games.

Come tutti gli altri film di Hunger Games, il nuovo film è basato su un romanzo di Suzanne Collins. Seguirà un Coriolanus Snow molto più giovane, interpretato da Tom Blyth. (Il personaggio del Presidente Snow è interpretato da Donald Sutherland negli altri film ambientati decenni dopo). La famiglia di Snow, un tempo ricca, è ora indigente, ma grazie al suo successo all'Accademia, gli è stato assegnato il ruolo di mentore di un tributo per la decima edizione degli Hunger Games. Naturalmente, viene abbinato a un tributo del Distretto 12 di nome Lucy Gray Baird (Rachel Zegler). Potete vedere il reveal trailer di The Ballad of Songbirds and Snakes qui.

Francis Lawrence tornerà a dirigere questo film dopo aver diretto Catching Fire ed entrambi i film di Mockingjay.

Versione senza spoiler: I film di Hunger Games in ordine

Ordine cronologico e data di uscita

Ok, ecco la versione sintetica della guida di cui sopra. Non contiene spoiler.

Gli Hunger Games (2012)

Hunger Games: Catching Fire (2013)

Hunger Games: Mockingjay - Parte prima (2014)

The Hunger Games: Mockingjay - Parte seconda (2015)

Non ancora disponibile:

The Hunger Games: La ballata degli uccelli e dei serpenti (2023)

Scritto da Maggie Tillman.