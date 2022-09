Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'autunno è il momento perfetto per rilassarsi e guardare film su vampiri e lupi mannari.

La Saga di Twilight li comprende entrambi ed è di fatto uno dei franchise di maggior successo della storia. Basato su quattro romanzi best-seller di Stephenie Meyer, è composto da cinque film che hanno generato 3,4 miliardi di dollari al botteghino mondiale e sono diventati una pietra di paragone culturale per gli anni 2010.

Come i romanzi, i film seguono la diciassettenne Bella Swan che si trasferisce nello Stato di Washington e incontra il misterioso Edward Cullen. Sebbene gli attori che interpretano Bella ed Edward fossero relativamente sconosciuti una decina di anni fa, il dipartimento di casting ha chiaramente fatto delle scelte stellari. Kristina Stewart (Bella) è reduce dalla sua prima nomination all'Oscar con Spencer del 2021, mentre Robert Pattinson (Edward) ha recentemente vestito i panni del Crociato senza cappuccio in The Batman.

Se siete interessati a scoprire finalmente la Saga di Twilight, o se volete semplicemente rivedere i film in vista di Halloween, ecco l'ordine per guardarli tutti. L'ordine è in base alla data di uscita al cinema, perché è così che si svolge la storia: in ordine cronologico. Vi spieghiamo.

Come guardare i film di Twilight in ordine (cronologico e per data di uscita)

POTREBBERO ESSERCI DEGLI SPOILER. Passate alla fine di questa guida per avere una versione dettagliata e priva di spoiler.

Twilight (2008)

Diretto da: Catherine Hardwicke

Catherine Hardwicke Basato su: Twilight di Stephenie Meyer

Twilight di Stephenie Meyer Sceneggiatura di: Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Prodotto e distribuito da: Summit Entertainment

Summit Entertainment Durata: 121 minuti

121 minuti Box office: 407 milioni di dollari

407 milioni di dollari Dove vederlo in streaming: Amazon Prime Video

Il primo film di Twilight ci presenta la Bella Swan di Kristen Stewart, che si trasferisce dall'Arizona a Washington per vivere con il padre. Si accorge dei Cullen quando inizia il liceo. Si tratta di un gruppo di fratelli e sorelle che stanno principalmente per conto loro. Naturalmente, finisce per sedersi accanto a Edward Cullen (Robert Pattinson) nella classe di biologia, dando inizio a una strana relazione tra i due, finché Edward non salva Bella dall'essere investita da un'auto con poteri soprannaturali.

Man mano che i due si conoscono, Bella capisce che Edward è un vampiro. Sfortunatamente, un altro gruppo di vampiri - guidato da un segugio di nome James (Cam Gigandet) - arriva e decide di dare la caccia a Bella, il che porta Edward e i suoi fratelli a proteggere Bella.

La saga di Twilight: New Moon (2009)

Diretto da: Chris Wietz

Chris Wietz Basato su: New Moon di Stephenie Meyer

New Moon di Stephenie Meyer Sceneggiatura di: Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Prodotto da: Temple Hill Entertainment

Temple Hill Entertainment Distribuito da: Summit Entertainment

Summit Entertainment Durata: 130 minuti (la versione estesa è di 138 minuti)

130 minuti (la versione estesa è di 138 minuti) Incasso: 709 milioni di dollari

milioni di Dove vederlo in streaming: Amazon Prime Video

New Moon riprende con Bella all'ultimo anno di liceo e continua la sua relazione con Edward. Mentre festeggia il suo compleanno con i Cullen, Bella si procura un taglio con la carta, che induce il fratello di Edward, Jasper (Jackson Rathbone), ad attaccarla istintivamente. Sebbene Jasper sia stato fermato prima di fare del male a Bella, Edward crede che lei non potrà mai essere al sicuro con lui o con la sua famiglia. Mette fine alla loro relazione e si allontana con il resto della sua famiglia.

Bella trascorre più tempo con Jacob Black (Taylor Lautner), finché non scopre che lui e altri membri della sua tribù di nativi americani Quileute sono licantropi.

Comincia a inseguire il brivido di momenti di pericolo per la vita solo per potersi sentire vicina a Edward. Questo inavvertitamente fa credere a Edward che Bella sia morta gettandosi da una scogliera. Sua sorella Alice (Alice Green) ne ha addirittura una visione. Il senso di colpa spinge Edward a presentarsi al cospetto della famiglia reale dei vampiri nota come Volturi, nella speranza di porre fine alla propria vita.

La saga di Twilight: L'eclissi (2010)

Diretto da: David Slade

David Slade Tratto da: Eclipse di Stephenie Meyer

Eclipse di Stephenie Meyer Sceneggiatura di: Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Prodotto da: Temple Hill Entertainment

Temple Hill Entertainment Distribuito da: Summit Entertainment

Summit Entertainment Durata: 123 minuti

123 minuti Box office: 698 milioni di dollari

698 milioni di dollari Dove vederlo in streaming: Amazon Prime Video

Dopo la decisione dei Volturi alla fine di New Moon, Eclipse si concentra su Bella ed Edward che cercano di decidere quando lei sarà trasformata in vampiro. I due non sono d'accordo.

Nel frattempo, Victoria (Rachelle LaFevre), che faceva parte del gruppo di vampiri che aveva originariamente dato la caccia a Bella, vuole vendicarsi. Costruisce un esercito di vampiri per attaccare la città di Forks, dove vive Bella. I Cullen trovano una causa comune con il branco di licantropi Quileute per respingere i vampiri.

La saga di Twilight: Breaking Dawn - Parte prima (2011)

Diretto da: Bill Condon

Bill Condon Basato su: Breaking Dawn di Stephenie Meyer

Breaking Dawn di Stephenie Meyer Sceneggiatura di: Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Prodotto da: Temple Hill Entertainment

Temple Hill Entertainment Distribuito da: Summit Entertainment

Summit Entertainment Durata: 117 minuti

117 minuti Box office: 712 milioni di dollari

712 milioni di dollari Dove vederlo in streaming: Amazon Prime Video

Breaking Dawn - Parte prima si apre con Edward e Bella che si sposano. La coppia felice parte per la luna di miele sull'Isola Esme, dove consumano il loro matrimonio e fanno l'amore per la prima volta. Poco dopo, Bella scopre di essere incinta.

Edward e suo padre Carlisle (Peter Facinelli) credono che Bella non sarà in grado di dare alla luce un bambino vampiro. Le consigliano di abortire, ma Bella rifiuta. Nel frattempo, i membri del branco di licantropi di Jacob credono che Bella e il bambino debbano morire prima che possa nascere. Naturalmente, c'è anche il problema dei Volturi, che si aspettano ancora che i Cullen trasformino Bella.

La saga di Twilight: Breaking Dawn - Parte seconda (2012)

Diretto da: Bill Condon

Bill Condon Basato su: Breaking Dawn di Stephenie Meyer

Breaking Dawn di Stephenie Meyer Sceneggiatura di: Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Prodotto da: Summit Entertainment

Summit Entertainment Distribuito da: Lionsgate

Lionsgate Durata: 115 minuti

115 minuti Box office: 829 milioni di dollari

milioni di Dove vederlo in streaming: Amazon Prime Video

Breaking Dawn - Parte seconda riprende da dove si era interrotto l'ultimo film, con Bella che si adatta a diventare una nuova madre e un vampiro allo stesso tempo. La loro figlia, Renesmee (Mackenzie Foy), è un mezzo vampiro che invecchia più rapidamente. Ma mentre si trova nel bosco con il padre di Edward viene vista da un vampiro di un'altra congrega e i Volturi vengono a sapere che i Cullen hanno un cosiddetto figlio immortale, ovvero un vampiro trasformato troppo giovane che non invecchierà mai.

Per i Volturi questo non è accettabile. Il loro capo, Avo, si dirige a Forks per uccidere i Cullen. Alice Cullen, però, ha una visione dei Volturi, che dà ai Cullen il tempo di prepararsi all'attacco.

Versione senza spoiler: I film della Twilight Saga in ordine

Ordine cronologico e data di uscita

Ok, ecco la versione sintetica della guida di cui sopra. Non contiene spoiler.

Twilight (2008)

La saga di Twilight: New Moon (2009)

La saga di Twilight: Eclipse (2010)

La saga di Twilight: Breaking Dawn - Parte prima (2011)

La saga di Twilight: L'alba di un giorno - Parte seconda (2012)

Scritto da Maggie Tillman.