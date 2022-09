Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Con un tempismo sospetto, visto il lancio dei primi due episodi di The Rings of Power di Amazon, la HBO ha messo a disposizione gratuitamente su YouTube il primo episodio del suo prequel di Game of Thrones.

House of the Dragon inizia con il botto, un episodio pieno di sangue e di nuovi personaggi da conoscere, quindi poterlo guardare senza dover sottoscrivere un abbonamento o una prova gratuita è un'ottima notizia.

Abbiamo incorporato il video di YouTube in cima a questa storia, anche se consigliamo vivamente di guardarlo sul più grande schermo possibile a 1080p, il massimo consentito dal caricamento di YouTube.

Per recuperare un po' di attenzione nei confronti della costosissima ed espansiva serie di Amazon sul Signore degli Anelli, si tratta di un'ottima mossa da parte della HBO, che di solito è piuttosto restrittiva quando si tratta di far vedere i suoi spettacoli gratuitamente.

Naturalmente si tratta solo del primo episodio, quindi se vi appassionerete (e a noi sta già piacendo), dovrete trovare un modo per accedere al resto della serie man mano che andrà in onda.

Seguendo le macchinazioni della Casa Targaryen, House of the Dragon è ambientata quasi 200 anni prima degli eventi della saga principale di Game of Thrones, ma ha già presentato numerosi riferimenti alla serie precedente. Dalle profezie sull'inverno infinito a un certo pugnale di acciaio valyriano, c'è molto da tenere d'occhio.

Scritto da Max Freeman-Mills.