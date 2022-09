Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Paramount, ex ViacomCBS, possiede molte proprietà televisive negli Stati Uniti. Ad esempio, possiede il servizio di streaming video Paramount Plus e la rete Showtime. Ora sta unendo i due servizi a un prezzo vantaggioso.

In precedenza, per accedere ai cataloghi di Paramount e Showtime era necessario utilizzare due applicazioni diverse. D'ora in poi sarà possibile accedere a tutti i programmi televisivi e ai film di Showtime direttamente dall'app Paramount Plus. Ma non si tratta di un aggiornamento gratuito. Per i nuovi abbonati, il pacchetto Paramount Plus e Showtime costerà 7,99 dollari al mese per il piano Essential (che include la pubblicità) con Showtime. In alternativa, è possibile pagare 12,99 dollari al mese per il piano Premium con Showtime. Include sport, trasmissioni in diretta della stazione CBS locale e download per la visione offline su cellulare. Inoltre, elimina gli annunci pubblicitari, ad eccezione della TV in diretta e di alcuni programmi.

-

Tuttavia, dopo il 2 ottobre 2022, i prezzi saliranno rispettivamente a 11,99 e 14,99 dollari al mese. Inoltre, Paramount Plus continuerà a funzionare e sarà disponibile come servizio autonomo senza Showtime. Il piano Essential con supporto pubblicitario costa 4,99 dollari al mese, mentre il livello Premium senza pubblicità costa 9,99 dollari al mese. Non sappiamo voi, ma abbonarsi ai servizi di streaming è complicato come lo era scegliere un pacchetto via cavo dieci anni fa.

squirrel_widget_4261447

Per una descrizione dettagliata di Paramount Plus (che una volta si chiamava CBS All Access) e di ciò che include attualmente, consultate la guida di Pocket-lint: Quanto costa Paramount+ e cosa si può guardare?

Abbiamo anche confrontato i servizi di streaming statunitensi qui: I migliori servizi di streaming video negli Stati Uniti: La guida completa

Scritto da Maggie Tillman.