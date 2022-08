Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il passaggio di Jordan Peele al genere horror ha sorpreso tutti all'inizio, ma ora il comico diventato regista si è affermato come uno dei grandi di tutti i tempi. Il suo ultimo lavoro, Nope, non fa eccezione, e ad oggi ha raccolto oltre 133 milioni di dollari al botteghino.

Ecco come guardare Nope, compreso se è disponibile per lo streaming e il noleggio su Amazon Prime Video. Abbiamo anche fornito alcuni dettagli sulla trama e completato il tutto con alcuni trailer. Immergiamoci nel film.

-

Nope segue due fratelli che vengono incaricati di gestire un ranch di cavalli di Hollywood dopo la misteriosa morte del padre. Nel ranch deserto iniziano ad accadere cose strane, sia nel comportamento degli animali che nei cieli. I due arruolano l'aiuto di un venditore di tecnologia locale nel tentativo di catturare il fenomeno con la telecamera, ottenendo così i vantaggi economici e le apparizioni da Oprah che ne derivano.

Nope ha avuto recensioni contrastanti, ma l'opinione generale è buona, con un punteggio dell'83% su Rotten Tomatoes. A noi il film è piaciuto molto e osiamo dire che probabilmente piacerà anche ai fan degli altri lavori di Peele.

Nope è uscito nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il 22 luglio 2022.

Nel Regno Unito l'uscita è stata posticipata al 12 agosto 2022.

Nope è stato distribuito per il noleggio digitale on-demand negli Stati Uniti il 25 agosto 2022, poco più di un mese dopo l'uscita nelle sale.

Nel Regno Unito bisognerà aspettare fino a settembre. La data esatta non è ancora stata annunciata.

Se vivete negli Stati Uniti, potete noleggiare il film oggi stesso su Amazon, Apple TV e Vudu, oltre che su una serie di altre piattaforme VOD.

Non è ancora disponibile per l'acquisto e il noleggio non è economico. Un noleggio di 48 ore in HD o 4K costa 19,99 dollari su Prime Video.

Nel Regno Unito, il film dovrebbe approdare su servizi VOD come Prime Video e Sky Store nel mese di settembre, probabilmente intorno al 26 settembre.

Pocket-lint ha incorporato l'ultimo trailer di Nope all'inizio di questa pagina. Il vecchio trailer del film è qui sotto.

Allora forse vi piaceranno le nostre guide all'ordine di visione dei film:

Abbiamo anche queste indiscrezioni sui film in uscita:

Scritto da Luke Baker.