Star Trek: Lower Decks stagione 3: tutto quello che c'è da sapere

(Pocket-lint) - Il fantastico Star Trek: Lower Decks tornerà per una terza stagione, ma si sposterà anche su Paramount+.

Negli ultimi tempi, i trekkisti hanno avuto a disposizione un sacco di serie di Star Trek, tra cui Star Trek: Picard, Strange New Worlds e Discovery. Ma Lower Decks è sempre stata un po' diversa, con un umorismo ironico e tante buffonate divertenti dei membri meno importanti dell'equipaggio della USS Cerritos.

Se avete seguito le prime due stagioni di Lower Decks su Disney+, probabilmente vorrete continuare a guardarla. In caso contrario, dovrete invece andare su Paramount+.

Se state aspettando con il fiato sospeso la prossima uscita di Lower Decks, allora ci sono buone notizie. Non c'è ancora molto da aspettare. La terza stagione inizierà il 25 agosto 2022.

La terza stagione promette 10 episodi da gustare, rilasciando un episodio a settimana, ogni giovedì.

Paramount+ ha promesso una "risoluzione scioccante" dopo il cliffhanger dell'ultima stagione e immaginiamo che ci saranno anche i soliti guai.

Il trailer mostra anche l'apparizione di Deep Space Nine, che dovrebbe avere delle implicazioni interessanti.

Mike McMahan, showrunner di Lower Decks, seguirà il processo del Capitano Freeman per la presunta distruzione del pianeta natale dei Pakled, oltre a presentare una nuova relazione tra Beckett Mariner e Jennifer Sh'reyan. Tuttavia, gran parte della storia si concentrerà anche sul rapporto tra Beckett Mariner e Jennifer Sh'reyan e il capitano Freeman.

Come molte altre serie di Star Trek, la stagione 3 di Lower Decks si sposta su Paramount+. Per poter vedere la nuova stagione è quindi necessario accedere a quel servizio di streaming.

Se non avete ancora l'accesso, abbiamo scritto come vedere i contenuti in streaming con Paramount+, quali dispositivi lo supportano e in quali regioni è disponibile, in modo che possiate assicurarvi di non perdere la stagione 3 di Lower Decks.

I fan di Star Trek saranno lieti di sapere che, oltre al solito brillante cast, la terza stagione vedrà la partecipazione di Jonathan Frakes nel ruolo di William Riker.

Il resto del cast comprende:

Tawny Newsome nel ruolo di Beckett Mariner

Jack Quaid nel ruolo di Brad Boimler

Noël Wells nel ruolo di D'Vana Tendi

Eugene Cordero: Sam Rutherford

Dawnn Lewis: Carol Freeman

Jerry O'Connell: Jack Ransom

Fred Tatasciore: Shaxs

Gillian Vigman: T'Ana

Prima ancora che la terza stagione vada in onda, ci si chiede se ci sarà una quarta stagione. La buona notizia è che la prossima stagione è già stata confermata ed è stata ordinata all'inizio di gennaio 2022.

Scritto da Adrian Willings.