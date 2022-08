HBO Max inizia la riduzione dei contenuti in vista della fusione con Discovery+

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - HBO Max si sta preparando a un grande weekend con il prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, che inizierà domenica, ma sta anche mostrando segni di riduzione dei contenuti in vista dell'imminente fusione con Discovery+.

Warner Bros. Discovery sta eliminando 36 titoli dal servizio di streaming per ridurre i contenuti in vista del lancio della piattaforma combinata.

Tra i titoli che verranno eliminati negli Stati Uniti ci sono lo spinoff di Sesame Street, The Not-To-Late SHow with Elmo, Vinyl e il teen drama Generation.

La maggior parte delle eliminazioni riguarda gli HBO Max Originals, realizzati appositamente per lo streaming, anche se ci sono anche vittime tra gli HBO Originals del servizio e la programmazione di Cartoon Network.

"Mentre lavoriamo per riunire i nostri cataloghi di contenuti sotto un'unica piattaforma, apporteremo modifiche all'offerta di contenuti disponibili sia su HBO Max che su Discovery+", ha dichiarato la società (come riportato da Variety).

"Questo includerà la rimozione di alcuni contenuti da entrambe le piattaforme".

La società non ha ancora rivelato la data a partire dalla quale gli spettacoli non saranno più disponibili.

Il nuovo servizio di streaming della Warner sarà lanciato nel 2023 e assorbirà sia HBO Max che Discovery+. Si pensa che assumerà un nuovo nome, anche se non è ancora stato rivelato.

Per saperne di più sulla mossa è possibile consultare il nostro pratico articolo sulla fusione.

Scritto da Rik Henderson.