(Pocket-lint) - Rick and Morty è uno degli show animati più popolari del multiverso ed è facile capire perché. Sia che siate appassionati di fantascienza high-tech o di dialoghi esilaranti, senza dubbio aspetterete la prossima puntata del più grande successo di Adult Swim.

Tuttavia, i tempi stretti non sono mai stati uno dei punti di forza della serie e in passato i fan hanno dovuto aspettare anni tra una stagione e l'altra. La buona notizia è che le cose stanno cambiando e la prossima stagione ricca di azione è proprio dietro l'angolo. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Adult Swim ha annunciato che la stagione 6 arriverà sui televisori il 4 settembre 2022 alle 23:00 EST.

Strappati e pronti - La stagione 6 arriverà il 4 settembre pic.twitter.com/ulYb34KRwY- adult swim (@adultswim) 27 luglio 2022

Si tratta di quasi un anno esatto dalla messa in onda del finale della quinta stagione, il passaggio più rapido fino ad oggi. È anche la prima volta che una stagione inizia ad andare in onda a settembre, per chi tiene il conto.

Rick and Morty andrà in onda su Adult Swim negli Stati Uniti e sarà disponibile in streaming su HBO Max e Hulu.

Nel Regno Unito, i nuovi episodi approderanno su E4 e All 4, prima di arrivare su Netflix in un secondo momento.

La stagione 6 avrà undici episodi, un episodio in più rispetto alle ultime quattro stagioni, ma uguale alla prima.

Inoltre, conosciamo anche i titoli degli episodi e le date di messa in onda previste:

4 settembre 2022 - Bethic Twinstinct

11 settembre 2022 - Ricktional Mortpoon's

18 settembre 2022 - Rickmas Mortcation

25 settembre 2022 - Full Meta Jackrick

2 ottobre 2022 - Destinazione finale

9 ottobre 2022 - Rick: Un mort ben vissuto

16 ottobre 2022 - La famiglia della notte

23 ottobre 2022 - Un Rick nel Mort di Re Mortur

30 ottobre 2022 - Solaricks

6 novembre 2022 - Analizzare il piscio

13 novembre 2022 - Mort giurassico

C'è un riassunto ufficiale, ma è piuttosto vago e caotico come le solite avventure del duo:

"È la sesta stagione e Rick e Morty sono tornati! Riprendiamo da dove li avevamo lasciati, in condizioni peggiori e con poca fortuna. Riusciranno a riprendersi e a vivere altre avventure? O verranno travolti da un oceano di piscio! Chi lo sa? Piscio! Famiglia! Intrighi! Un gruppo di dinosauri! Ancora piscio! Un'altra imperdibile stagione del vostro show preferito".

Quindi, sì, intrigante ma non il più illuminante dei riassunti. Quello che sappiamo è che ci sono molti punti della trama da risolvere nel finale della quinta stagione.

Le avventure dell'anno scorso si sono concluse con un episodio piuttosto intenso che ha visto Morty il male distruggere la Cittadella di Ricks, insieme ai suoi numerosi abitanti del multiverso di Rick e Morty, per sfuggire alla Curva Finita Centrale.

Questo ha lasciato i nostri Rick e Morty originali bloccati nello spazio, senza una pistola a portale operativa, che si basava sul fluido prodotto dalla Cittadella ormai distrutta. I nostri avventurieri dovranno quindi risolvere questo problema prima di dedicarsi ai dinosauri e alla pipì.

La solita banda tornerà per la stagione 6, il che significa:

Justin Roiland (Solar Opposites) nei panni di Rick e Morty

Chris Parnell (Saturday Night Live) nel ruolo di Jerry

Sarah Chalke (Scrubs) nel ruolo di Beth

Spencer Grammar (Ironside) nel ruolo di Summer

Kari Wahlgren (Kung Fu Panda): Jessica

Dan Harmon (HarmonQuest) nel ruolo di Birdperson

e molte altre creature selvagge e meravigliose che sicuramente incontreremo lungo il cammino.

Per la prima volta ci è stato mostrato un teaser criptico, intitolato Wormageddon: A Citadel Secret. Che mostra un misterioso uovo che galleggia in una vasca di liquido verde, forse il liquido della pistola a portale? Forse legato ai già citati dinosauri? Di certo sembra un uovo di Yoshi, almeno per noi, ma il tempo ce lo dirà.

Un trailer promozionale è stato trasmesso da Adult Swim, ma non è mai stato pubblicato online. Fortunatamente, però, Swimpedia su Twitter è riuscito a catturarlo e a condividerlo.

Guardate il primo promo della stagione 6 di Rick and Morty! pic.twitter.com/ozinBVJXC0- Swimpedia (@swimpedia) 6 agosto 2022

Anche in questo caso, i creatori non stanno svelando molto, come dimostra l'enorme bandiera di spoiler presente nel teaser stesso.

Negli Stati Uniti, è possibile recuperare tutte e cinque le stagioni su HBO Max e Hulu. C'è anche una maratona gratuita di 24 ore di Rick and Morty che viene trasmessa in diretta streaming sul sito web di Adult Swim, ma non sarà possibile scegliere gli episodi o l'avanzamento veloce, ma solo vedere ciò che viene trasmesso in quel momento.

Nel Regno Unito, tutte e cinque le stagioni sono disponibili su Netflix. È inoltre possibile guardare gratuitamente alcuni episodi selezionati su All 4, a condizione che si disponga di una licenza TV.

Ci saranno sicuramente altri Rick and Morty: Adult Swim ha ordinato 70 episodi nel maggio 2018. Gli episodi delle stagioni 4 e 5 escono da questo numero, così come la stagione 6, lasciandoci con almeno 39 episodi aggiuntivi in arrivo.

Ciò significa che probabilmente avremo 10 stagioni da questo ordine di episodi, e c'è la possibilità che Adult Swim ne chieda altri se la popolarità dello show continua.

Scritto da Luke Baker.