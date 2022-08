Come guardare in streaming Minions: L'ascesa di Gru a casa ed evitare i Gentleminions

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'amore per i Minions non manca, dalla loro prima apparizione in Despicable Me a un altro film confermato per il 2024.

Ma grazie a un trend di TikTok, alcuni hanno scoperto che la loro visita al cinema per vedere L'ascesa di Gru è stata infestata da ragazzi vestiti in giacca e cravatta - non sempre una cosa negativa - e hanno riferito che questi Minions disturbavano gli altri spettatori. Social media, eh?

Per fortuna viviamo nell'era dello streaming, quindi guardare Minions: The Rise of Gru a casa evita il rischio di Gentleminion, a meno che, ovviamente, non vogliate vestirvi a casa per guardarlo da soli.

Il film esce al cinema il 1° luglio 2022.

È possibile noleggiare o acquistare Minions: The Rise of Gru su Amazon Video.

Poiché il film è appena uscito sulle piattaforme di streaming, troverete un prezzo maggiorato, con lo streaming in 4K che costa 19,99 dollari.

Ci aspettiamo che Minions: The Rise of Gru sarà disponibile su Peacock in futuro, prima di passare su Netflix e poi tornare su Peacock. Peacock costa 4,99 dollari al mese negli Stati Uniti.

In questa quinta avventura dei Minions, un cast stellare presta la propria voce alle animazioni:

Steve Carell

Pierre Coffin

Taraji P. Henson

Lucy Lawless

Dolph Lundgren

Danny Trejo

Jean-Claude Van Damme

Julie Andrews

Ecco i dettagli ufficiali su The Rise of Gru:

"Ambientato negli anni '70, Minions: The Rise of Gru esplora le origini - e i dolori della crescita - del male con il giovane Gru e i suoi Minions, dandoci uno sguardo di prima mano su come sono diventati la squadra più spregevole del mondo".

Se vi siete persi i Minions, ecco l'ordine di uscita del Minionsverse:

Io spregevole (2010)

Me spregevole 2 (2013)

Minions (2015)

I disprezzabili 3 (2017)

Minions: L'ascesa di Gru (2022)

Despicable Me 4 è previsto per il 2024.

Scritto da Chris Hall.