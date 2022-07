Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Kevin Smith ha debuttato alla regia nel 1994, con il film indie a basso costo Clerks. Più di un quarto di secolo dopo, ci regala un terzo capitolo: Clerks III, che uscirà in autunno. Prima di vederlo nei cinema, dovreste assolutamente guardare Clerks e il suo sequel, Clerks II.

I fan più accaniti di Smith sapranno che esiste un universo cinematografico più ampio che comprende altri suoi film - nove, per l'esattezza. Si chiama View Askewniverse. (La casa di produzione di Smith si chiama View Askew Productions). Smith ha scritto e diretto tutti i film di questo universo. La maggior parte di essi ha come protagonisti i personaggi di Jay e Silent Bob, interpretati rispettivamente da Jason Mewes e Smith. Un altro attore ricorrente nell'universo di View Askewniverse è Ben Affleck, che è accreditato come interprete di sette diversi personaggi in otto film. Avrà anche un cameo in Clerks III.

Ma i film del View Askewniverse non sono usciti in ordine cronologico. Secondo Smith, gli eventi accaduti in Mallrats del 1995 si sono verificati circa un giorno prima di quelli di Clerks del 1994. Se volete guardare tutti i film di Smith in ordine cronologico prima di vedere Clerks III a settembre, li abbiamo riuniti e vi abbiamo spiegato il modo migliore per guardarli.

In questa guida, vi spieghiamo il modo migliore per guardare i film di Kevin Smith e vi sveliamo i più grandi easter egg di tutto l'Askewniverse. Ci sono quindi degli spoiler.

Per coloro che non vogliono leggere gli spoiler, abbiamo incluso una versione della guida in fondo alla pagina. In fondo c'è anche l'ordine di uscita nelle sale cinematografiche, nel caso in cui decidiate di guardare il film in quel modo.

squirrel_widget_12853832

Mallrats segue Brodie Bruce (Jason Lee) a metà degli anni '90 mentre naviga nella sua vita di adolescente americano che frequenta un centro commerciale. Trascorre ogni giorno al centro commerciale con gli amici. Il centro commerciale è anche il luogo in cui viene registrato in diretta un dating game show in cui il migliore amico di Brodie, TS (Jeremy London), è un concorrente che cerca di tenersi la sua ragazza.

Lo sceneggiatore e regista Kevin Smith ha dichiarato che gli eventi che accadono in Mallrats sono precedenti a Clerks del 1994. Nel film compaiono anche personaggi che appaiono in Clerks, come Jay e Silent Bob (Mewes e Smith). C'è anche un giovane Ben Affleck. Mallrats segna la sua prima apparizione nel View Askewniverse. Affleck interpreta in realtà diversi personaggi nei vari film di Smith.

squirrel_widget_12853833

Clerks è il debutto alla regia di Kevin Smith. Segue la giornata di Dante (Brian O'Halloran), un commesso della Quick Stop Groceries che viene chiamato al lavoro nel suo giorno libero. A lui si unisce Randal (Jeff Anderson), che lavora nella videoteca accanto. Nel corso della giornata, i due si occupano dei clienti, tra cui due fattoni - Jay e Silent Bob - che si aggirano tutto il giorno.

squirrel_widget_12853834

Ben Affleck torna nel View Askewniverse per Chasing Amy, questa volta nei panni di Holden McNeil. Holden è un fumettista che, insieme al suo migliore amico Banky, ha creato un fumetto. (Banky è una parte nuova, ma è interpretato da Jason Lee, un attore che ritorna dal View Askewniverse). Mentre i due artisti promuovono il loro fumetto, Holden incontra Alyssa (Joey Lauren Adams), un'altra fumettista e lesbica. I due stringono un'amicizia, ma Holden si innamora nonostante la sessualità di Alyssa.

Una curiosità su Chasing Amy: il fumetto creato da Holden e Banky, intitolato The Adventures of Bluntman and Chronic, è basato sui loro cari amici, Jay e Silent Bob, che compaiono anche nel film. Questo fumetto riappare anche in un altro film.

squirrel_widget_12853835

Dogma è diverso da qualsiasi altro film di Smith, soprattutto dai suoi precedenti. La sua portata è molto più ampia. Non è un giorno nella vita dei commessi di un negozio di alimentari o di un centro commerciale, ma si tratta invece della fine del mondo.

Ben Affleck e Matt Damon interpretano Bartleby e Loki, due angeli caduti che sono stati cacciati dal Paradiso dopo che Loki si è dimesso come Angelo della Morte. I due vengono a conoscenza di un cardinale che sostiene che chiunque entri in una certa chiesa sarà perdonato di tutti i suoi peccati. È questo il loro biglietto per rientrare in Paradiso?

Sfortunatamente per i due, per tornare in Paradiso, dovrebbero annullare la parola di Dio, distruggendo così l'universo. Il Cielo invia quindi Metatron (Alan Rickman) a incaricare una consulente di una clinica per aborti, Bethany Sloane (Linda Fiorentino), di fermare Bartleby e Loki. Naturalmente, la donna si fa aiutare da Jay e Silent Bob.

Kevin Smith ha prodotto questa serie animata per la ABC. È andata in onda per due episodi prima di essere cancellata, ma ora è possibile guardare tutti e sei gli episodi online. Lo show si concentra sulle buffonate al Quick Stop con Dante, Randal, Jay e Silent Bob.

Ma c'è un motivo per cui è stata cancellata; non vi perderete nulla saltandola.

squirrel_widget_12853836

Dopo essere apparsi in quattro film, Jay e Silent Bob ottengono finalmente un ruolo di primo piano.

Questo film segue i due personaggi mentre cercano di impedire la realizzazione di un film. Il film è un adattamento in live action di Bluntman e Chronic, creato da Holden (Affleck) e Banky (Lee) in Chasing Amy. Affleck e Lee fanno entrambi dei camei nel film, con Affleck accreditato come "Holden McNeil, se stesso e Chuckie Sullivan". Quest'ultimo è il suo personaggio di Good Will Hunting.

Jay and Silent Bob Strike Back presenta anche una scena post-credit iniziale, con gli spettatori pazienti che possono vedere Dio chiudere un libro intitolato View Askewniverse.

squirrel_widget_12853837

Il sequel del debutto alla regia di Kevin Smith riprende 10 anni dopo il finale del primo film. Dante e Randal lavorano da Mooby's dopo che Randal ha accidentalmente bruciato il Quick Stop.

Naturalmente, Jay e Silent Bob si aggirano fuori dal fast-food.

La trama del film è incentrata sulla decisione di Dante di trasferirsi in Florida con la fidanzata Emma Bunting (Jen Schwalbach, moglie di Kevin Smith nella vita reale). Randal non vuole perdere Dante, ma per fortuna ha una nuova collega, Becky (Rosario Dawson), di cui Dante si innamora.

squirrel_widget_12853838

The Groovy Cartoon Movie vede Jay e Silent Bob vincere 10.000.000 di dollari con un gratta e vinci prima di decidere di diventare le versioni reali dei supereroi Bluntman e Chronic.

Lo inseriamo come facoltativo perché non è un film in live action e perché Jay e Silent Bob non diventano milionari combattenti del crimine nel film successivo dell'universo. Tuttavia, è stato scritto da Smith, quindi se volete vivere appieno l'esperienza del View Askewniverse, vale la pena guardarlo.

Se il View Askewniverse avesse un Endgame simile a quello della Marvel, sarebbe Jay and Silent Bob Reboot, perché riporta in scena molti personaggi degli altri film di Smith.

Come avrete capito dal titolo, Jay e Silent Bob devono impedire la realizzazione di un altro film su di loro, il che significa attraversare il paese dal New Jersey a Hollywood.

C'è anche un intermezzo in cui Matt Damon riprende il suo ruolo di Loki e rivela che Dio lo ha resuscitato dopo Dogma. Ben Affleck e Joey Lauren Adams tornano anche nei panni di Holden e Alyssa di Chasing Amy, fornendo nuove informazioni sulla loro relazione.

squirrel_widget_12853839

Clerks III uscirà il 13 settembre 2022.

Il primo trailer vede Randal subire un attacco di cuore prima di decidere di fare un film per dare un senso alla sua vita. Con lui torna il solito cast di personaggi, tra cui Dante, Jay e Silent Bob e la Becky di Rosario Dawson.

Il trailer mostra anche Ben Affleck, ovviamente.

Di seguito la versione senza spoiler della guida precedente.

Mallrats (1995 - film)

Clerks (1994 - film)

Chasing Amy (1997 - film)

Dogma (1999 - film)

Opzionale: Clerks: La serie animata (2000 - serie televisiva animata)

Jay e Silent Bob tornano a colpire (2001 - film)

Clerks II (2006 - film)

Opzionale: Jay and Silent Bob's Groovy Cartoon Movie (2013 - film)

Jay e Silent Bob Reboot (2021 - film)

Clerks III (2022 - film in uscita)

Ecco tutti i film di Kevin Smith, in ordine di data di uscita al cinema:

Clerks (1994 - film)

Mallrats (1995 - film)

Chasing Amy (1997 - film)

Dogma (1999 - film)

Opzionale: Clerks: La serie animata (2000 - serie televisiva animata)

Jay e Silent Bob tornano a colpire (2001 - film)

Clerks II (2006 - film)

Opzionale: Jay and Silent Bob's Groovy Cartoon Movie (2013 - film d'animazione)

Jay e Silent Bob Reboot (2021 - film)

Clerks III (2022 - film in uscita)

Allora forse vi piaceranno le nostre guide all'ordine di visione dei film:

Abbiamo anche queste indiscrezioni sui film in uscita:

Scritto da Maggie Tillman. Modifica di Britta O'Boyle.