(Pocket-lint) - È finalmente arrivato il trailer di Clerks III, 28 anni dopo il debutto del classico cult di Kevin Smith.

Questo terzo capitolo della Lionsgate annuncia una nuova era, ma l'intera banda è tornata. Il film seguirà Randal (interpretato da Jeff Anderson) e si concentrerà su di lui che subisce un attacco di cuore e sulle sue conseguenze. Con l'aiuto di Dante, Elias, Becky, Jay e Silent Bob, decide di smettere di guardare film e di iniziare a farne. Naturalmente, il suo primo film riguarda il minimarket che ha dato il via a tutto.

Kevin Smith ha scritto e diretto il nuovo film, che riecheggia la sua vita reale, dato che nel 2018 ha subito un attacco di cuore quasi mortale. Smith interpreta anche Silent Bob in Clerks III. In realtà, il nuovo film vedrà il ritorno della maggior parte del cast originale, tra cui Anderson, Brian O'Halloran e Jason Mewes. Anche Rosario Dawson e Trevor Fehrman hanno ripreso i ruoli di Beck ed Elias da Clerks II.

Clerks III è interpretato anche da Marilyn Ghigliotti, Ben Affleck, Fred Armisen, Sarah Michelle Gellar, Michelle Buteau e Marc Bernardin.

Nel 1993 abbiamo girato il mio primo film, Clerks.

Nel 2006 abbiamo girato il mio settimo film, Clerks II.

Quest'autunno, io e i miei amici siamo orgogliosi di presentare il mio 14° film: CLERKS III!

E oggi abbiamo un trailer!

Venite a vederlo con me in CLERKS III: THE CONVENIENCE TOUR! Acquista subito i biglietti su https://t.co/pJCYU13Koa pic.twitter.com/cQ4T4Kmh4A- KevinSmith (@ThatKevinSmith) 6 luglio 2022

L'originale Clerks è uscito nel 1994 e fa parte dell'universo narrativo di Smith noto come "View Askewniverse". Esso comprende altri film di successo degli anni '90 e dei primi anni '80, come Mallrats, Chasing Amy, Dogma e Jay and Silent Bob. Ora, Clerks III si unirà a questo universo il prossimo autunno. Il film sarà proiettato in 19 città il 13 e 15 settembre 2022.

Le città esatte saranno annunciate al Comic-Con di luglio.

